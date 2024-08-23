中國足協盃｜陳晉一入波助上海申花闖4強　將回港出戰斐濟三角賽

現效力中超上海申花的港將陳晉一近期狀態大勇，昨晚（22日）主場出戰中國足協盃8強鬥北京國安，再次為球隊奠定勝局。「一仔」近三場比賽射入兩球，或成稍後港隊國際賽期陣中一顆重要棋子。



中超上海申花昨主場出戰中國足協盃8強，對北京國安。港將陳晉一前一仗對南通支雲的中超賽事射入今季處子球，上仗對上海海港則正選上陣，在陣中貢獻漸增。今仗一仔於63分鐘後備入替，他在補時階段把握反擊機會，後上殺入禁區，接應隊友傳球再斜線遠柱射入，為球隊領先至2：0。

陳晉一近三仗為上海申花攻入兩球，狀態大勇。（上海申花官網圖片）

陳晉一入球後難掩興奮，對觀衆舉起2字和7字的手勢慶祝，代表自己身穿的27號球衣。雖然對手兩分鐘後追回一球，但球隊最終以2：1險勝北京國安，晉身4強。4強戰將再次遇上同市死敵上海海港。

上海申花於中國足協盃8強力克北京國安，4強將會鬥宿敵上海海港。（上海申花官網圖片）

賽後上海申花教練斯盧茨基（Leonid Slutsky）點名讚揚陳晉一的表現。他表示：「近三仗入兩球的陳晉一狀態大勇，儘管他相對其他球員較爲年輕，但這亦是其優點。他的特點是速度快、技術好，希望他在穩定性上有進步。」斯盧茨基期望陳晉一未來可以更全面瞭解球隊戰術，亦可以在更多大型賽事中上陣。

陳晉一前一仗中超對南通支雲攻入加盟後第一球。（上海申花官網圖片）

對於未來的賽事安排，中超在9月休戰，而未來亦正值國際賽期。教練斯盧茨基確認早前入選港足初選的「一仔」將返港歸隊，意味這名年僅21歲的後衛將有機會參與9月的斐濟三角賽。