意甲來季或變歐戰大贏家　能否9隊參賽取決於費倫天拿

雖然今屆歐聯八強開始便沒有意甲球隊，不過他們在歐霸及歐協聯都晉身決賽，阿特蘭大更打破利華古遜不敗金身奪歐霸冠軍，讓意甲在歐洲賽的積分水漲船高。

適逢下屆歐洲賽改制，意甲最多竟能有9隊獲歐洲賽資格，幾乎覆蓋半個聯賽，而且在一個情況下，更有機會有6支球隊參加來季歐聯。



意大利歐戰積分目前名列前茅。（Getty Images）

下屆歐聯改制，入圍球隊將由32支增至36支，因此歐戰積分排在前兩名的國家將獲多1個席位，目前已確定是意大利和德國，所以意甲將有5支球隊獲歐聯資格，第8名的球隊亦因此可以參加來季的歐協聯。

不過目前賽制及積分的計算細節仍頗為混亂，即使是外國的權威媒體及歐洲足協本身亦不太清晰。意大利《天空體育》報道指，歐洲足協常務秘書長馬捷迪（Giorgio Marchetti）已向他們確認，意甲下季有機會獲9個歐洲賽席位：「如果費倫天拿在歐協聯奪冠，並在意甲排名第8，第9位的球隊將參加下屆歐協聯。」

阿特蘭大獲117年來首個歐洲賽冠軍。（路透社）

6隊意甲踢歐聯視乎阿特蘭大

阿特蘭大剛剛擊敗利華古遜，贏得歐霸盃冠軍，同時獲得來季歐聯席位。根據歐洲足協規定，歐霸冠軍而產生的額外歐聯席位，只適用於該隊不入前4情況。巧合的是，因為歐洲賽改制的關係，意甲來季取得有5個歐聯參賽名額。

若然阿特蘭大以第5位完成的話，即以歐霸冠軍身份取得來季歐聯席位，而額外獲得的第5席將轉移至第6位的球隊；一旦阿特蘭大取得前4的話，阿特蘭大將以聯賽排名晉身歐聯，意甲維持5個歐聯資格，而額外一席將落在賓菲加手上。

簡單而言，阿特蘭大無論如何都有歐聯資格，更可決定意甲能否取得6席。阿特蘭大36輪得66分排第5位，僅落後第3﹑第4位的博洛尼亞及祖雲達斯2分，倘若最後兩輪全勝的話，即可升上第3位；由於羅馬對賽成績勝於第7的拉素，同時又比阿特蘭大差，因此已鎖定第6位。

阿特蘭大最後一輪意甲將於6月3日對打入歐協聯決賽的費倫天拿，根據該場戰果亦將影響歐戰席位的最終分配。

意甲第3至第7位積分榜

第3 博洛尼亞 37場 得失球24 68分

第4 祖雲達斯 37場 得失球21 68分

第5 阿特蘭大 36場 得失球28 66分

第6 羅馬 37場 得失球20 63分



羅馬來季或有機會「升級」踢歐聯。（Getty Images）

費倫天拿歐協聯奪冠有望取9席

至於意甲來季能否有9隊球隊出戰歐洲賽，就要視乎費倫天拿在歐協聯決賽的戰果，首要條件是費倫天拿擊敗奧林比亞高斯封王，不過仍要視乎費倫天拿的最終聯賽排名而決定。

費倫天拿現時36輪得54分排第8，落後第7位的拉素6分，數字上仍然有可能超越對手，若然拉素煞科戰落敗，費倫天拿又兩戰全勝，將以得失球差（費倫天拿與拉素對賽各取1勝，對賽得失球同為0）壓過對方升上第7位，若以這形勢完成聯賽，費倫天拿將以聯賽排名獲得歐霸資格，而拉素將轉戰歐協聯附加賽。

若拉素在煞科戰不敗的話，費倫天拿最高只可取得第8位，「紫百合」即以歐協聯冠軍身份取得歐霸席位，而第9位的球隊將戰歐協聯附加賽；若費倫天拿最終排名低於第8的話，第8位的球隊即獲歐協聯附加賽資格。

意甲第7至10位積分榜

第7 拉素 37場 得失球10 60分

第8 費倫天拿 36場 得失球13 54分

第9 拖連奴 37場 得失球3 53分

第10 拿玻里 37場 得失球7 52分

