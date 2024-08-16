歐霸外｜互射十二碼射足17輪　阿積士門將5次撲救成贏波英雄

歐霸盃外圍賽第三圈次回合，阿積士在主場0：1不敵彭拿典奈高斯，兩回合連同加時踢成1：1，需以互射十二碼分勝負，結果兩隊射足17輪，才由阿積士以13：12勝出。

阿積士雖有球員兩輪均宴客，不過門將柏斯維亞（Remko Pasveer）表現神勇，救出5球十二碼外，更親自操刀射入1球，成為球隊贏波英雄。



阿積士對彭拿典奈高斯的次回合賽事，比數一直維持在0:0，眼見阿積士即將憑首回合的一個入球晉級，未料第89分鐘，迪堤（Tetê）攻破阿積士大門，將比賽帶入加時，雙方踢到120分鐘再無入球，隨即以互射十二碼分勝負。

阿積士完場前被入球，比賽被拖入加時，之後再須以互射十二碼分勝負。（阿積士官網）

彭拿典奈高斯先射，然而丹尼爾文仙尼率先主射便已射失，之後雙方分別連入4球，到第五輪，阿積士的布羅比（Brian Brobbey）若能射入便可獲勝，惟他卻在這個時刻宴客，雙方射成4:4下，比賽進入「突然死亡」。

雙方此時連續兩輪射失，之後又彷彿有默契地「你入時我入」、「你射失時我射失」，這場互射十二碼大戰，雙方各有6名球員需主射2次，並踢至第17輪才分出勝負——彭拿典奈高斯的贊達迪維希拿（Tonny Vilhena）未能射入，阿積士由加艾爾（Anton Gaaei）抽入左下死角，這場十二碼大戰經歷25分鐘拉鋸後，終由阿積士以13：12勝出。

布羅比今仗射失兩次十二碼。（阿積士官網）

阿積士的布羅比今仗幾乎成為罪人，他除在關鍵的第5輪被撲出外，第16輪於對方未射入情況下，又誇張地「炒波底」未能命中。

另一方面，40歲的「白頭門將」柏斯維亞，則成為阿積士贏波英雄。彭拿典奈高斯射失的5球十二碼，其實全部中龍，卻全部被這名荷蘭守門員救出。他更在第11輪對方先入一球情況下，頂住壓力親自操刀射入右下死角。

柏斯維亞賽後為布羅比辯護，稱後者平時訓練時總能射入十二碼；他又以「瘋狂」來形容這場超長拉鋸戰：「你很難有這種瘋狂體驗，當你4次救出對方十二碼，然後每一次都要繼續下一輪，難免會感到失望。」這名門將補充，十二碼是場心理遊戲，相信今場勝利能讓球隊更為團結及強大。

柏斯維亞成為球隊贏波功臣。（阿積士官網）

ESPN指，今場比賽打破歐洲足協（UEFA）的最長十二碼紀錄，此前紀錄為2007年U21歐國盃四強賽，當時荷蘭亦是主角之一，他們同樣以13：12擊敗英格蘭，雙方一共射了32球。

不過今場比賽與世界紀錄仍有一段距離，就在今年5月的以色列乙組聯賽升班附加賽，Dimona與Shimshon Tel Aviv就踢足56輪，最後由前者以23：22勝出。

比賽精華：