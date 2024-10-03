馬君正．後奧運的我｜縱不敵天意　學懂擺正心態　活在當下尋突破

香港滑浪風帆隊女將馬君正在李麗珊奪得1996阿特蘭大奧運金牌之後一年才出生，但對於她，「風之后」從來不只是教科書裏的香港歷史。

某年，有個8歲人仔第一次到長洲比賽，對於長洲的地形、風向、水流一無所知，她決定「打電話問功課」——直接打電話給李麗珊問功課。

十多年後，兩人再次隔空對話，「風之后」早已成為兩女之母，馬君正也不再是8歲小女孩，她是巴黎奧運滑浪風帆香港代表。

「她（李麗珊）教曉我什麼是奧運，像她那樣出色就有奧運金牌。」

奧運之旅早已完結，馬君正收拾心情總結得失，沒有金牌不代表她不優秀，這個暱稱「大頭妹」的香港運動員，與三甲的距離並不遙遠。

攝影：楊宇翹



【編按】「後奧運的我」系列，逢周三推出。或許你已忘掉他和她的名字，他們在2024盛夏的經歷，卻已成為最美麗的香港歷史。



巴黎奧運滑浪風帆代表馬君正。（01體育楊宇翹攝）

香港的滑浪風帆熱潮在1996年盛夏燃起，阿特蘭大奧運女子滑浪風帆第8場，李麗珊首名衝線，提早鎖定金牌，寫下香港奧運第一金歷史，滑浪風帆運動也在一夜間變得家傳戶曉，不少小孩子踏上帆板乘風破浪，馬君正也是其中之一。

馬君正在李麗珊奪金後一年出生，除了因為「珊珊效應」，她的父母也早在拍拖時期已一同練習風帆，大頭妹揚帆大海算是順理成章，她第一次在「風帆勝地」赤柱出海，是7歲。

她沒想到，十多年後，自己成為香港歷來第五個奧運女子滑浪風帆代表，與李麗珊的隔空對話竟然在直播鏡頭前再次出現，只是馬君正已經不是8歲小女孩，兩人談的也不再是長洲的比賽。

相隔十多年，馬君正再度與李麗珊隔空對話。（影片截圖）

離開巴黎約860公里﹑法國南部的馬賽港，是今屆奧運帆板的比賽場地。一眾運動員每天望天打卦，視乎當日風勢決定能否落水出戰。根據馬賽天氣預測，比賽那個星期一直維持微風，原定首日賽事已因風力不足而押後。

7月29日，奧運女子風帆終能開賽，馬君正取得一場第6及一場第5名，總成績驚喜地躋身前列。原來兩場之間還有另一場賽事，她當時留守第3位，只要賽事夠7分鐘，該場成績即計算在內，可惜天意弄人，只差終點約10米，風速低於標準的8海浬，大會決定取消這場比賽。

馬君正在首日賽事曾經躋身前列。（資料圖片／Getty Images）

直至第四日﹑即最後一日初賽，分數雙倍的長途賽，馬君正留在有利的第5位，若以此排名衝線，馬君正甚有機會打入獎牌戰。最後兩圈時，當時的風速再次不達標，無風的情況下只好腰斬，馬君正最終以總成績第14完成，無緣獎牌賽。

「是不是我準備得不夠好？」馬君正暗忖。為了今次奧運，馬君正早在奧運前近一個半月於馬賽集訓，兩次在大好形勢下無法轉化為分數，「不論我與團隊的士氣低落，本身有機會取得更好成績，偏偏就未能把握」。馬君正自責，努力沒有回報，很容易陷入自我質疑的惡性循環。

今屆奧運兩度因風勢錯過得分機會，馬君正自責難免。（01體育楊宇翹攝）

馬君正近20年的風帆生涯，曾經想過放棄，她在2015年入讀浸會大學，想過專心學業告別運動員生涯，在反覆思量後，她決定大學二年級停學，繼續追逐風帆夢。

同年9月，馬君正差點命喪台灣澎湖，颱風逼近下落水練習，強風吹斷帆桿，帆布再擊中她的面部，馬君正憑意志游回岸邊求救，終於只是留下17針的疤痕。馬君正曾經對大海產生畏懼，多得師傅何德明與她一同克服創傷，返回大海，意外後更兩奪亞運銀牌﹑再成為奧運代表。

意外過後，馬君正如願成為奧運代表。（資料圖片／Getty Images）

停學的8年間之經歷，構建馬君正鐵一般的意志，樂天知命的她很快從在巴黎奧運的失利中站起來，「（長途賽）雖然腰斬，但我以往在長途賽發揮不太理想，今次在奧運能夠留守前列，與前三名距離不遠，能夠在奧運賽場突破自己，對我已經是一種肯定。」

每次比賽都是繼續成長的養份，如何處理心態是馬君正在奧運後最大課題，「首日總成績曾在前列，當刻已經覺得贏了自己，因為我擊敗一些實力比我高的選手，在奧運賽場一切都有可能，但當對自己有期望時，注意力沒有完全放在比賽上，隨即影響個人表現。」

雖然長途賽被腰斬，但馬君正依然視作是肯定。（01體育楊宇翹攝）

如果第一日的單場第三名計算在內；如果長途賽順利完賽，馬君正的巴黎奧運或許有不同結局，但體育競技的世界不存在「如果」，能夠把握當下機會的就是贏家。活在當下，是港隊總教練陳敬然對大頭妹的評語，亦是她今屆奧運的最大得着。

「不論是爭資格或是奧運期間，身體上、心理上同樣累積不少壓力，有時甚至連做出平時訓練熟練的技術都好難。我想變得簡單一點，聆聽更多自己的聲音，無論在有沒有壓力的情況下，我也要更專注在自己身上。」

活在當下，是馬君正今屆奧運的最大得着。（01體育楊宇翹攝）

《後奧運的我》系列

王嘉莉．後奧運的我｜帶着一點不甘告別巴黎 為那一場比賽繼續追

王嘉莉。（資料圖片；01體育楊宇翹攝）

鄭清然．後奧運的我｜沒一刻猶豫過 四年後，揚帆到洛杉磯

鄭清然。（資料圖片；01體育楊宇翹攝）

李思穎．後奧運的我｜用笑容細味最苦澀的痛 奧運教她要勇敢前行