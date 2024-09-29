西甲｜巴塞隆拿開季聯賽7連勝斷纜　作客失4球負奧沙辛拿

西甲爆冷門，榜首巴塞隆拿在過去的周六（28日）晚作客以2：4不敵奧沙辛拿，西甲開季7連勝強勢告終，錄得今季聯賽首敗。



18分鐘，奧沙辛拿的拜仁薩拉戈薩（Bryan Zaragoza）左路傳中，克羅地亞前鋒安迪布迪美亞（Ante Budimir）近門頭槌頂入，為主隊開紀錄。28分鐘，拜仁薩拉戈薩接應妙傳，單刀埋門，為奧沙辛拿半場射成2：0。

53分鐘，巴塞把握到對方失誤，前場快攻，靠柏奧域陀（Pau Víctor）遠射得手，追近至1：2。72分鐘，安迪布迪美亞在禁區內被巴塞球員鏟跌，奧沙辛拿獲得十二碼，他親自操刀射入，梅開二度，拉開到3：1。

85分鐘，奧沙辛拿的艾比比頓斯（Abel Bretones）禁區外勁射破網，將比數擴大至4：1。雖然後備入替的拉明耶馬（Lamine Yamal）在89分鐘為巴塞追近，但奧沙辛拿主場仍以4：2勝出。

在菲力克（Hansi Flick）領軍下，巴塞聯賽開季7連勝，今場不敵奧沙辛拿，首嘗敗績，連勝斷纜。目前巴塞8戰得21分，仍穩居西甲榜首。就算次席皇家馬德里周日擊敗馬德里體育會，仍會落後巴塞1分。