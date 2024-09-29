英超｜高爾彭馬腳風順創紀錄 半場轟四球反勝白禮頓
撰文：趙子晉
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今年4月對愛華頓的英超，高爾彭馬（Cole Palmer）首度為車路士單場攻入四球。不足半年，這名大熟大勇的英格蘭翼鋒再度「大四喜」，今次僅花20分鐘。
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車路士今季表現反彈，揭幕戰不敵曼城後未嘗一敗，今仗主場面對白禮頓，雖然早段防線一次失誤，白禮頓的佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）先開紀錄，餘下變成高爾彭馬的表演時間。
戰至中段，高爾彭馬1分鐘內單刀中柱再食詐糊，這名22歲英格蘭國腳接應馬杜基的橫傳建功，21分鐘為車路士追成1：1平手。5分鐘後，查頓辛祖在禁區內入楔被踢跌，博得12碼，彭馬擔任劊子手，一射中鵠，英超10次主射12碼全數射入，28分鐘反超前2：1。車路士禁區外的罰球機會，腳風甚順的彭馬繼續主理，一射皮球直飛死角，只花9分鐘48秒完成帽子戲法，車路士領先至3：1。
車路士防線又失誤，門將山齊士送禮，白禮頓再度追近至2：3。不過，後防失誤就如禮尚往來，白禮頓同樣在後場誤傳，查頓辛祖一記獨到的直線，彭馬入楔再左腳射地波破網，41分鐘射入今場第四球。
高爾彭馬在上半場完成「大四喜」，成為英超第一人達成這紀錄，準確來說，高爾彭馬只花了19分鐘57秒就攻入四球。車路士與白禮頓下半場未能改寫紀錄，結果「藍軍」以4：2獲勝，全取3分。
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