羽毛球．澳門賽｜伍家朗逆轉勝闖決賽　吳英倫力戰憾負四強止步

港隊羽毛球男單代表伍家朗與吳英倫力爭包辦澳門公開賽決賽，首先登場的吳英倫力戰不敵新加坡球手鄭加恆，緊接登場的伍家朗先失一局，其後連贏兩局反勝，力爭打破年半的錦標荒。



港隊男單在澳門公開賽雙線出戰，率先上場的吳英倫（Jason）面對日前擊敗李卓耀的新加坡球手鄭加恆，Jason首局曾經落後6分下收復失地，末段多次「刁時」，以22：24先失一局。次局形勢同樣緊湊，吳英倫後段連失6分，再輸一局18：21，無緣決賽。

緊接登場的伍家朗，面對印尼球手Alwi FARHAN首局先輸8：21，家朗在第二局回勇，關鍵時刻連取7分，以21：18拿下次局。決勝局形勢相若，伍家朗同樣先落段，中段連贏6分扭轉形勢，以21：16成功逆轉，打入澳門賽決賽。

伍家朗繼今年5月的泰國公開賽後，再度打入決賽，力爭18個月來首個冠軍。