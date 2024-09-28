英超｜曼城缺中場大將即失分　遭紐卡素追平1：1連續兩輪和波

撰文：趙子晉
出版：更新：

洛迪卡斯簡迪重創「收咧」，曼城缺少這名中場大將，今仗作客紐卡素隨即失分，加華度爾上半場乖巧地先開紀錄，安東尼哥頓下半場博得12碼再建功，最終兩軍打成1：1平手。

英超｜洛迪前十字韌帶斷裂確認收「咧」　曼城陣中誰能替代？

曼城中場大將洛迪卡斯簡迪「收咧」，高華錫擔任防守中場，而今夏回歸的根度簡繼續正選上陣，負責為前線掛帥的艾寧夏蘭特做供應。

曼城門將艾達臣出迎但未有第一時間解圍，待安東尼哥頓施壓，才淡定地以後腳解圍，場邊的主帥哥迪奧拿立即皺眉。負責前場組織的根度簡，他的傳送依然具威脅，惟曼「藍月亮」未能轉化為入球，這名德國舊將腳風不順，上半場兩次機會皆未能製造威脅。

曼城的基亞利殊在左路乖巧地擺脫捷比亞，再傳給入楔的加華度爾，這名克羅地亞國腳展示細膩的技術，禁區內一扣一射，騙過紐卡素守衛再入網，35分鐘領先1：0。

加華度爾上半場為曼城先開紀錄。（Getty Images）
捷比亞在上半場突然換鞋，左右腳分別穿上不同品牌。（路透社）

換邊後，紐卡素把握曼城防線一次失誤，安東尼哥頓接應變成單刀機會，嘗試推過艾達臣時被撲跌，球證直指12碼點，哥頓親自操刀中鵠，58分鐘追成1：1平手。曼城換入菲爾科頓﹑杜古及沙維奧，嘗試增強攻力，可惜未見太大成效。曼城末段圍攻紐卡素，夏蘭特補時階段頭槌攻門，惟角度太正，被普比一抱入懷，結果兩軍握手言和，各得1分。

曼城上輪與阿仙奴賽和2：2後，今輪在英超再失分，6輪以14分暫列榜首。紐卡素則以11分排第5。

安東尼哥頓被艾達臣撲跌，球證直指12碼點。（路透社）
安東尼哥頓12碼建功。（Getty Images）
曼城連續兩輪聯賽失分。（路透社）
（路透社）
夏蘭特末段頭槌太正中，夏蘭特甚為勞氣。（路透社）
洛迪收咧︱一周前曾指比賽太多或要罷工　現代足球懲罰好波之人？英超｜洛迪膝部重創勢收「咧」　曼城缺他勝率下滑爭標大受打擊夏蘭特入曼城第100球　入球機器配合哥帥戰術英超再昇華英超｜曼城逼和阿仙奴　貝拿度施華揶揄兵工廠：跟對利物浦不同英超｜阿仙奴死球戰術再度見效　兩大數據冠絕英超　曼城卻欠應對英超｜曼城2：2阿仙奴球證又成主角　奧利華曾7次驅逐兵工廠球員英超｜史東斯補時建功　2：2逼和10人阿仙奴　曼城保住榜首
曼城
紐卡素
英超（Premier League ）
足球