英超｜曼城缺中場大將即失分　遭紐卡素追平1：1連續兩輪和波

洛迪卡斯簡迪重創「收咧」，曼城缺少這名中場大將，今仗作客紐卡素隨即失分，加華度爾上半場乖巧地先開紀錄，安東尼哥頓下半場博得12碼再建功，最終兩軍打成1：1平手。



英超｜洛迪前十字韌帶斷裂確認收「咧」 曼城陣中誰能替代？

曼城中場大將洛迪卡斯簡迪「收咧」，高華錫擔任防守中場，而今夏回歸的根度簡繼續正選上陣，負責為前線掛帥的艾寧夏蘭特做供應。

曼城門將艾達臣出迎但未有第一時間解圍，待安東尼哥頓施壓，才淡定地以後腳解圍，場邊的主帥哥迪奧拿立即皺眉。負責前場組織的根度簡，他的傳送依然具威脅，惟曼「藍月亮」未能轉化為入球，這名德國舊將腳風不順，上半場兩次機會皆未能製造威脅。

曼城的基亞利殊在左路乖巧地擺脫捷比亞，再傳給入楔的加華度爾，這名克羅地亞國腳展示細膩的技術，禁區內一扣一射，騙過紐卡素守衛再入網，35分鐘領先1：0。

加華度爾上半場為曼城先開紀錄。（Getty Images）

捷比亞在上半場突然換鞋，左右腳分別穿上不同品牌。（路透社）

換邊後，紐卡素把握曼城防線一次失誤，安東尼哥頓接應變成單刀機會，嘗試推過艾達臣時被撲跌，球證直指12碼點，哥頓親自操刀中鵠，58分鐘追成1：1平手。曼城換入菲爾科頓﹑杜古及沙維奧，嘗試增強攻力，可惜未見太大成效。曼城末段圍攻紐卡素，夏蘭特補時階段頭槌攻門，惟角度太正，被普比一抱入懷，結果兩軍握手言和，各得1分。

曼城上輪與阿仙奴賽和2：2後，今輪在英超再失分，6輪以14分暫列榜首。紐卡素則以11分排第5。

安東尼哥頓被艾達臣撲跌，球證直指12碼點。（路透社）

安東尼哥頓12碼建功。（Getty Images）

曼城連續兩輪聯賽失分。（路透社）

（路透社）