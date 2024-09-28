英超｜捷比亞上半場罕見穿不同牌子球鞋　疑無約在身將轉贊助商

紐卡素主場曼城，上半場15分鐘左右，正選右閘捷比亞（Kieran Trippier）突然跑往場邊，只是換上右腳的球鞋，以「鴛鴦砵」應戰，半場休息時變回「清一色」的紫色球鞋，現時擔任評述員的曼聯名宿費查都笑言：「或者是英超的新潮流。」



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紐卡素為了留住古馬雷斯，不惜把捷比亞「搣柴」，這名英格蘭國腳更傳出希望離隊，捷比亞今仗對曼城同樣正選上陣。直至上半場15分鐘左右，捷比亞突然跑向場邊，除下右腳的橙色球鞋，換上紫色球鞋，其餘時間以「鴛鴦鞋」出戰。

捷比亞的左橙右紫球鞋相當搶眼，眼利網民發現，原來捷比亞穿着兩隻不同牌子的球鞋，左腳的橙色球鞋是Adidas；右腳是紫色的Puma球鞋，穿上不同牌子上陣的場面十分少見。

捷比亞上半場突然走向場邊換一隻鞋。（路透社）

捷比亞左腳的是Adidas，右腳是Puma。（路透社）

「這個造型有點奇怪，或者是英超的新潮流吧！」現時擔任評述員的曼聯名宿費查笑說，連英超官方社交網站都特意發文，發問有沒有球迷看到這幕。半場休息後，捷比亞換上一對紫色球鞋。

根據外國網站《Footy Headlines》報道，捷比亞在今年歐洲國家盃依然穿上Adidas的球鞋，他與Adidas已經合作超過10年，但捷比亞今仗突然換鞋，大有可能與Adidas的合約已經結束，而下個贊助商有機會就是Puma。