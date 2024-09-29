德甲｜拜仁利華古遜互轟遠射言和　哈利卡尼末段傷出

德甲前列大戰，拜仁慕尼黑主場與利華古遜踢成1：1。拜仁目前以13分排榜首，利華古遜以10分排第三位。



今場兩個入球都是來自遠射，在31分鐘，利華古遜角球攻勢，格列沙加回後，予禁區外的安特列治（Robert Andrich）射入，領先1：0。39分鐘，拜仁的攻勢被頭槌解圍出禁區，柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）心口一控，右腳一拉，射出一記世界波入波，兩隊半場踢成1：1。

換邊後，拜仁有個黃金機會，基拿比（Serge Gnabry）接應傳中，「窩利」一抽中柱，他的補射又中楣。完場前，拜仁中鋒哈利卡尼（Harry Kane）足踝受傷，退下火線。最終，兩隊以1：1言和。

在德甲聯賽榜，拜仁5戰13分居首，RB萊比錫以11分排次席，利華古遜及多蒙特同得10分，分別排第三及第四位。