英超｜般奴費南迪斯領紅　10人曼聯吞熱刺3蛋

英超周日（9月29日）賽事，曼聯在隊長般奴費蘭迪（Bruno Fernandes）於上半場 尾段領紅離場後，主場以０：３不敵熱刺。賽後熱刺以6戰10分升上第8，在各項賽事取得4連勝。曼聯則以6場7分跌落第12位，在今季聯賽已3場落敗 。



上半場僅3分鐘，比蘭莊臣（Brennan Johnson）接應雲迪雲（Micky van de Ven）傳球為熱刺先開紀錄。曼聯在落後情況下，般奴費南迪斯於42分鐘疑搶球滑倒，但踢中占士麥迪臣（James Maddison）小腿，迎來效力曼聯以來首次直接領紅被逐離場，令球隊踢少一人。

換邊後僅2分鐘，古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）建功拉開比數。至第77分鐘，蘇蘭基（Dominic Solanke）在柏比沙亞（Pape Matar Sarr）助攻下入球，助熱刺領先至３：０，大批憤怒的曼聯球迷此時也拂袖離去 。