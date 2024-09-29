英超｜查頓辛祖加盟車路士大翻身　連續3場助攻紀錄並肩兩大名將

車路士在周末英超主場以4：2贏白禮頓，「大四喜」的高爾彭馬（Cole Palmer）固然八面玲瓏，搶盡風頭；另外由曼聯外借的查頓辛祖（Jadon Sancho）亦保持勇態，連續3場聯賽交出助攻。在高爾彭馬今場的4個入球中，有兩個都與查頓辛祖有直接關係。



查頓辛祖今場食了一「詐糊」。（Getty Images）

24歲的辛祖今季外借轉投車路士後，馬上大翻身！在加盟後聯賽首戰對般尼茅夫，半場後備上陣，為尼干古送上助攻，幫球隊贏1：0。之後聯賽對韋斯咸，辛祖首次為車路士正選披甲，又送出助攻，由尼高拉斯積遜開紀錄，最後球隊大勝3：0。

在剛過去的周末，辛祖首次在史丹福橋主場為車路士上陣，延續過去兩仗的佳態。23分鐘，辛祖射入，但被指越位在先，他食了個「詐糊」。及後，這位英格蘭左翼在禁區內被撞跌，車路士獲得十二碼，交由隊友高爾彭馬射成2：1。到41分鐘，辛祖送上漂亮的直線，助攻高爾彭馬射成4：2。

查頓辛祖博得十二碼。（Getty Images）

查頓辛祖與隊友慶祝。（Getty Images）

辛祖加盟後連續3場交出助攻，表現搶鏡，宛如回到在效力多蒙特時的巔峰期。只有3位車路士球員能夠在加盟後頭3場英超比賽都能夠送出助攻，之前兩人是夏薩特及法比加斯。

查頓辛祖加盟車路士後表現可人。（Getty Images）

此外，有數據指，辛祖今季英超的助攻數目，已經超越了曼聯前場七子的總和。般奴費南迪斯、加拿祖、拉舒福特、美臣蒙特、基斯甸艾歷臣、約舒亞舒克斯及高比馬恩奴7人合共今季暫時只有兩次英超助攻。