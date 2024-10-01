歐聯｜阿仙奴迎戰PSG　兩軍主帥憶往事　阿迪達：曾跟細哨是室友

歐聯將在周二（1日）深夜展開第二輪賽事，其中阿仙奴對巴黎聖日耳門為最矚目賽事。兩軍主帥阿迪達（Mikel Arteta）及安歷基（Luis Enrique），球員時期曾在巴塞共事，賽前兩人互笠高帽，稱讚對方是出色主帥。

兩隊目前都狀態正佳，不過PSG傳出一宗讓人意外消息：主力之一的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）因紀律問題，不會出戰今場比賽。



提到球員時期初出道不久曾外借到PSG，阿迪達笑稱當時隊內太多球星，包括朗拿甸奴、安歷卡、奧高查、普捷天奴等，雖然在隊內很開心，但他希望有更多出場時間，所以最終沒留在巴黎。

安歷基大阿迪達12歲，球員生涯最後在巴塞隆拿效力7季。後者則為巴塞B隊青訓，並在該處出道，兩人因而曾經共事：「我認識阿迪達時他還很年輕，我們曾共事一季，那段時期為我帶來美好回憶。」

安歷基（圖）與阿迪達賽前互笠高帽，亦說起往事。（Getty Images）

這兩名主帥賽前互笠高帽，安歷基指對方是世界上最佳教頭之一，帶領阿仙奴重新成為一支能夠奪冠的偉大球隊；阿迪達則指自己崇拜該名前輩，稱讚他不論作為球員還是教練，都會為球隊留下印記，讓自己學到很多。

阿迪達效力PSG時，曾與朗拿甸奴當了一年半室友：「當時我只覺得他很有天份，沒想過他會像現在這樣（成為傳奇球星）。那時候我上陣只需要專心防守，因為前面有朗拿甸奴和奧高查，那種感覺很不真實，讓我享受在場上的每一分鐘。」

「他（朗拿甸奴）臉上的微笑有一種力量，與他在一起絕不會感覺心情不好。」阿迪達續稱讚這名前室友。「我從未見過像他這樣有天份的人，每次訓練我都會覺得：『這怎麼可能？』他常做到一些物理上無法做到的事，跟他一起踢波感覺難以置信。」

奧士文尼迪比利缺陣今場大戰

PSG及阿仙奴，兩隊分別排在聯賽第1及第3位，同樣在今季未嘗敗績。不過PSG主力翼鋒奧士文尼迪比利已被踢出陣容，未有隨隊前往倫敦。法國《隊報》及《RMC Sport》指，這是因為這名翼鋒在周六以3：1擊敗雷恩一戰，不滿完場前被換走，因而遭紀錄處分。

奧士文尼迪比利（右）該戰有貢獻助攻。（路透社）

安歷基對此毫不忌諱：「若有人不遵守或不尊重球隊期望，那便代表他們未準備好出賽。明天的比賽非常重要，我希望陣中所有球隊都已準備好，因此我將他（迪比利）踢出陣容之外，我希望球隊做到最好，這是我的工作。」

他續指自己獲體育總監及球會主席支持，到此構建一支最佳球隊，這支球隊亦包括奧士文尼迪比利，但澄清兩人沒有因此結怨：「我們之間沒有問題，這只關乎球員責任。」

阿迪達則對此消息感到驚訝：「我在發布會前才剛得知，我很驚訝，不知道發生了什麼。我們為有他在陣的PSG作了很多準備，因為他是這支球隊的關鍵球員，能做到很多令人無法預期的事情。」

阿仙奴迎戰巴黎聖日耳門賽事，將在本港時間周二（1日）深夜3時開始。