米高佐敦睇歐聯惹健康疑慮 雙眼成焦點身邊人尷尬回應︱體育熱話
撰文：吳慕兒
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「籃球之神」米高佐敦(Michael Jordan）近日到摩納哥睇波，欣賞摩納哥對巴塞隆拿的歐聯賽事，可是他這次公開亮相惹來健康疑慮。
米高佐敦睇歐聯惹健康疑慮
61歲的佐敦見證摩納哥2：1擊敗巴塞，球迷卻將焦點放在他的身體狀況——MJ不止身材再長胖了點，最令人憂慮的是他雙目眼白呈深橙黃色兼看來淚眼汪汪，引來不少網民對他健康的關注，部份人甚至直指那是肝臟有問題的徵兆，包括黄疸病。
可是資深籃球迷相信早已發現，佐敦眼白部分向來顏色都是偏黃，他在籃球員年代早已如此。早在2020年他的紀錄片《The Last Dance》出街時，來自新加坡的眼科醫生Val Phua已提出過MJ眼白偏黃，可能是黄疸病，也有可能是常見的眼科疾病結膜黃班（Pinguecula）。
身邊人確認：「佐敦並無隱疾」
即使如此，米高佐敦今次雙眼的眼白顏色，確實較以往更黃、更深色。因此在網上成為熱烈討論話題。
MJ據指對身體狀況在網上廣被談論感到尷尬，他身邊消息人士向英國《每日郵報》確認「佐敦並無隱疾」，身體狀況良好，「米高沒有問題，他有去看醫生，只是年紀大了，他的那些近照不應是受關注的原因。他沒有不妥，跟所有人一樣，都應該多做點運動，米高用自己賺得的財富享受人生，但目前並無隱藏疾病。」
該消息人士稱，「米高不想被人記住看來又老又病的樣子，決意令自己更健康，務求在下次公開亮相時截然不同，改善狀態。」
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