「小白」恩尼斯達預告退休　選一周後公布動向背後深藏意義｜足球

現年40歲的西班牙國家隊及巴塞隆拿傳奇中場恩尼斯達（Andres Iniesta），預告於一周後公布個人動向，外界已預期他會宣布退休。



被香港球迷暱稱為「小白」恩尼斯達是近年最受歡迎的西班牙足球員之一，他在2010年世界盃決賽中，在加時賽結束前4分鐘攻入致勝全場唯一入球，助西班牙首次捧起世界盃。他也是西班牙在2008年和2012年歐洲國家盃獲勝的關鍵人物。小白代表國家隊次數，僅於沙治奧拉莫斯、卡斯拿斯、布斯基斯及和沙維，西班牙史上排名第5。

恩尼斯達（捧盃者）在2010年世界盃決賽射入奠勝球，助西班牙首度登頂贏得世界盃。（Getty Images）

恩尼斯達在職業生涯尾段已飽受傷患困擾，他在社交平台發表的帖文中提到了「不日上映」（Coming Soon）和「10月8日」，並有一名街頭塗鴉者繪出一個身穿巴塞隆拿球衣的恩尼斯達肖像，不過背號則非小白慣常的8號，而是將8字打側了變成「∞」無限符號，並有英文顯示「歡迎來到我的未來」（Welcome to my future）。消息指，他將於下周二在加泰隆尼亞舉行告別活動，宣布掛靴消息。

恩尼斯達過往曾經表示，8號球衣對他而言別具意義。因為他覺得穿上8號球衣時表現最好、感覺最舒服，同時最能展現出他的性格和能力，所以當他有權選擇號碼時他都會選擇8號。除了8號，他由青年軍升上一隊時曾穿著24號，國家隊時則會穿6號。

恩尼斯達轉戰日職時親述8號的意義：

西甲班霸巴塞隆拿將小白而言更是意義非凡。恩尼斯達10歲起在西班牙南部城市阿爾巴塞特開始青年軍生涯，兩年後轉到巴塞隆拿，加入該會青年軍拉瑪西亞（La Masia）體系，18歲時已初次為一隊披甲，廿多歲起即成為球隊一線隊的主力。從哥迪奧拿2008年開始掌帥起，小白更就成為了當時巴塞的代表人物之一，為巴塞隆拿一隊披甲長達16年。

小白恩尼斯達為巴塞取得4次歐聯冠軍，與老友沙維合作無間。（Getty Images）

恩尼斯達是巴塞隆拿2009和2015年奪得三冠王的核心成員。他在巴塞生涯共取得過9次西甲冠軍和6次西班牙國王盃冠軍，另外更帶領巴塞取得過3次世界冠界球會盃及4次歐聯冠軍。從2002年首次亮相起至2018年離隊，他總共為巴塞隆拿出場674次、攻入57球、交出135記助攻。

2010世界盃決賽，恩尼斯達臨完場這一腳助西班牙首次捧起世界盃。（Getty Images）

隨後，恩尼斯達在日本神戶勝利船效力了5年，出場134場，貢獻26個入球及25次助攻，更在最後一年為勝利船取得日職J1冠軍。他去年轉會阿聯酋杜拜Emirates Club，為這支升班馬在23場比賽中貢獻了5入球和1次助攻。他職業生涯的最終數據是出賽1016場，射入106球，助攻191次。

2009年歐聯4強次回合，巴塞憑恩尼斯達補時3分鐘轟入奠勝球，助球隊作客淘汰強敵車路士殺入決賽，再擊敗曼聯捧盃。（Getty Images）

2009年歐聯4強次回合，巴塞憑恩尼斯達補時3分鐘轟入奠勝球，助球隊作客淘汰強敵車路士殺入決賽，再擊敗曼聯捧盃。（Getty Images）

恩尼斯達的職業生涯起點是以左翼身份登場，並逐漸確立自己作為中場控球及創造者的地位，他總是以頻密的腳步戰勝對手，儘管他的速度並不快。小白職業生涯控球和位置感一流，習慣在最需要的時刻出現，正如他的世界盃決賽的入球和在2009年歐聯4強中為巴塞後關頭攻入美妙奠勝球後脫衣瘋狂慶祝那一記入球，就是最好的證明。

恩尼斯達2009歐聯4強射穿車路士球迷心窩的一腳（影片連結）

恩尼斯達離開巴塞隆拿後，轉戰日職神戶勝利船並效力5季。（Getty Images）

恩尼斯達以往曾談論過有朝一日會重返母會巴塞隆拿，並可能參與管理工作或擔任教練，不過目前尚未清楚他下一步將有何打算。