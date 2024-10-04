中大運動醫學日2024｜江旻憓、胡楓出席開幕禮　附免費報名連結

中大運動醫學日2024將於10月12及13日在香港中文大學鄭裕彤樓舉行，已經開始網上報名，免費參加講座及展覽，另外還有收費的體驗班。中大運動醫學日的開幕禮在10月12日中午12時30分舉行，大會邀請到鍾志光、江旻憓、胡楓及雷雄德4位嘉賓到場，分享他們的運動故事及心得。中大運動醫學日的講座內容針對市民日常生活及運動會遇到的身體問題，包括腰背、膝部痛症、足底筋膜炎、拗柴。



中大運動醫學日2024

日期：10月12至13日（六至日）

時間：上午10時至下午6時（六）/5時（日）

地點：香港中文大學鄭裕彤樓（東鐵綫大學站B出口）

網上報名連結：https://cuhksmart.hk/register/

網上報名截止日期：10月10日晚上11時59分

中大運動醫學日2024的開幕禮及焦點講座《齡齡後之健康速遞》會在10月12日中午12時半舉行，大會邀請到體育評述員及藝人鍾志光、巴黎奧運女子重創金牌得主江旻憓、藝人胡楓及雷雄德博士4位嘉賓到場，分享他們的運動故事及心得。

在兩日的中大運動醫學日，會有超過50個講座，部分與都市人常見的身體痛症有關，例如腰背痛及膝痛、彈弓指、「媽媽手」；亦有部分是關於做運動常見的傷患，例如拗柴、足球底筋膜炎；部分與運動訓練有關，例如高強度間歇訓練、跑步。

【按圖看中大運動醫學日講座時間表】

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只要在10月10日晚上11時59分前於網上報名，參加者就可以免費參加相關時段的講座及展覽。現場報名的話，需交20元報名費，但12歲以下小童、65歲以上長者及殘疾人士則可現場免費報名。

此外，中大運動醫學日還設有不同的體驗班，每班收費35元。參加者請於網上報名，先到先得，報名人士需要即時完成網上付款程序。報名一經確認，將不設退款。