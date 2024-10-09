Maurizio．後奧運的我｜張家朗雙金幕後功臣　低調實幹的幸運男人

張家朗在巴黎奧運成功衛冕，奪走價值連城的金牌，留下不少難忘畫面，高舉兩隻手指、與教練Greg擁抱、拋起面罩等慶祝照片不計其數。其中一張相片，他與一位健碩的外籍教練高舉右臂，一同狂歡。

市民或許不太熟悉這位男士——他是意大利籍劍擊教練Maurizio Zomparelli，也是花劍港隊的教練之一，張家朗曾表示：「Maurizio對我們同樣重要。」

Maurizio甚少出現在報道中，「通常訪問都係Greg做，哈哈哈哈」，他毫不介意，在背後默默耕耘，做好幕後功臣的角色。

攝影：楊宇翹



【編按】「後奧運的我」系列，逢周三推出。或許你已忘掉他和她的名字，他們在2024盛夏的經歷，卻已成為最美麗的香港歷史。



擊敗意大利劍手馬奇奪金，來自意大利的Maurizio振臂狂歡。（Getty Images）

與Maurizio相約在啟德，星期六原本休假的他，還是從體育學院出發，「今早與千雨（梁千雨）上個人課」。很「Chill」、很隨性，是筆者對意大利人的印象，Maurizio從衣著已散發這股味道，輕便的T恤、短褲，還有他的招牌Crocs。我們從啟德站港鐵站走往餐廳，走到商場才發現行錯路，然後隨即往回走，回到地底再走上地面，Maurizio還是從容地談着他的7歲小狗，還有他望到海景的西貢住所。

意大利人對日常生活不拘小節，卻對飲食最有要求，「菠蘿Pizza」在奪金後鬧得熱哄哄，筆者想過，平易近人的Maurizio在港生活4年多，或許接受這種在意大利犯禁的吃法。「NO！」Maurizio斷言回絕，但原來近年他也試過違背意大利人的「教條」，「關渝澄（港隊女子花劍代表）買過一片給我！」

Maurizio的Crocs十分隨性。（楊宇翹攝）

Maurizio看着餐牌，連老花眼鏡也不用戴上便爽快決定，他眼中只有傳統的Margherita薄餅，「看餅底與Mozzarella（芝士）就知該Pizza的質素」，Maurizio教導我們如何分辨薄餅，「這個（Pizza）剛剛熟」、「這是用電爐焗的」，這些細節統統逃不過他的舌頭，這種一絲不苟，正是煉成奧運金牌的要素。

執教經驗超過30年的Maurizio，教過許多不同項目，除了劍擊，曾經教過排球、籃球、欖球等不同運動，同時兼任體能教練的他，連法拉利也曾邀請他訓練耐力賽的車手。「有段時間好攰，成日與其他人鬧交，哈哈哈哈....」事實上，他在劍擊界，曾因與其他教練意見不合而退後一步，有一段時間沒有教劍、轉而協助劍手們訓練體能。

2004年雅典奧運後，一通電話把Maurizio帶回劍擊世界，「Stefano打給我，他將會執教意大利隊，想我做體能教練協助他。」這位Stefano，就是現任意大利花劍隊主教練施利安尼（Stefano Cerioni），即是男子花劍決賽後激烈投訴的那位教練。

Maurizio（右）和施利安尼（左）曾合作多年，美國劍手Race Imboden也曾是他們的弟子。（Instagram@stefanocerioni）

施利安尼是花劍名帥，當年是意大利花劍隊的主教練，Maurizio則負責操練體能，這個教練組合為意大利在倫敦奧運狂掃3金，女花更包辦金、銀、銅。施利安尼奧運後離開意大利，同年年底，他帶同包括Maurizio在內的班底轉投勁敵俄羅斯。Maurizio除了負責體能部份，同時執教青年軍。施利安尼把獨有的「煉金術」轉移至俄羅斯，里約奧運再稱霸男花個人及女花團體。

Maurizio與施利安尼的童話，在東京奧運前告一段落，兩人當時是美國劍手Race Imboden的教練；恰巧港隊前往洛杉磯，正好在Maurizio當時執教的劍會練習，港隊教練Gregory Koenig向他拋出橄欖枝，邀請他來港合作，兩人交流各自的理念後，Maurizio決定來港揭開生涯新一章。

Maurizio當初來港是出任劍擊教練，操練體能也是他的老本行，當時劍擊隊沒有一個專職的體能教練，故他向Greg提出能否幫手，負責為整個劍擊隊制定訓練內容。Maurizio一人管理約60名劍手，還要處理日常的劍擊訓練，幾乎是不可能的任務，「疫情期間，我時常早上7點返到體院，然後晚上7點才離開」。直至上年，Maurizio邀請新體能教練Song（高延松）入隊，分擔Maurizio部份的工作，如今劍手們在體院健身房「打卡」，標籤都總有他們的身影。

劍隊處處都有Maurizio的身影。（Instagram@mauriziozompa）

Maurizio一加盟，就是花劍港隊的輝煌時代，不過他畢竟來自劍擊強國意大利，跟意國做對手已是習慣。事實上，兩屆奧運男花決賽，無論是東京的幕張體育館，或是巴黎大皇宮的決賽台，張家朗爭金最後一關同樣鬥意大利劍手。「雖然我是意大利人，但我現時效力港隊，我一定想港隊取勝。」

教練站在劍手的背後，無論比賽結束如何，也是站在自己運動員的一方，他和昔日拍檔施利安尼都深明此道。昔日並肩作戰的戰友，如今各為其主，雖在場上劍拔弩張，各不相讓，但依然無損他們超過10年的深厚關係。事實上，到施利安尼的Instagram一看，不難發現許多舊照都有Maurizio的身影。

「劍道是英雄地，尤其是奧運決賽，當刻雙方都難免有情緒，大家都十分著緊，這很正常。劍道事，劍道了，當比賽結束後，大家冷靜下來後如常聯絡，關係完全無問題，我們至今也是每一天聯絡。」Maurizio笑說。

⁠雖然劍道上各為其主，無損Maurizio和施利安尼二人超過10年的關係。（instagram@stefanocerioni）

與施利安尼合作的十多年間，兩人先後領軍贏得5面奧運金牌，當Maurizio轉投港隊後，張家朗在奧運會摘下兩金，這7面奧運金牌，背後的共通點就是Maurizio。

張家朗在東京奧運驚喜封王，3年後以衛冕身份征戰花都，張家朗、Greg與Maurizio提早半個月出發，落腳於距離巴黎市中心45分鐘車程的劍擊館，為奧運作最後備戰，「我們都很清楚，今次去巴黎就是爭金牌。」張家朗曾如是說。

劍道上變幻莫測，勝負難料，只能盡力做好萬全準備。Maurizio就像日常訓練一樣，制定劍擊技術與體能訓練，再與家朗、Greg商量，操練後再檢討、分析當日的成果，日復日的密集行程，充實得連緊張感都沖淡了，最重要的是訓練營內的氣氛。「我們要創造一個會成功的氛圍，大家都要保持Good Mood（好心情）。」

在巴黎衛冕，一直是張家朗、Greg與Maurizio的共同目標。（Getty Images）

張家朗到埗時有點不適，幸好很快便復元，加上劍手遠離外界的雜音、專注訓練，以最完備的心態準備比賽。

在張家朗的衛冕路上，八強與決賽亦曾12：14落後，Maurizio從無一刻擔心過，「我對他（張家朗）充滿信心，我從他身上看到『Ready to Win』的特質」，今屆更有不同之處，「兩屆的家朗都是狀態很好，他在巴黎更冷靜、更專注在每一劍的處理上，當你有能力在落後時反勝，證明他的頭腦及身體同樣新鮮」。

奧運之旅又一次以金牌作結，當Maurizio離開巴黎，乘搭返回家鄉意大利的航班，他終於可以放鬆下來，他回想說，短短不足2小時的航程竟猶如「斷電」，熟睡到落機才醒過來，連月來累積的疲勞終於得以釋放。不過，假期原定3星期，Maurizio卻放了假兩星期左右便回港復工，全為照顧比他早放完假、想練習的劍手。

Maurizio特意提及Song，直言當他加入後工作更順利，是劍擊隊的功臣之一。（受訪者提供）

Maurizio是個實幹的人，在密密麻麻的日程中，他不時抽時間客串男子重劍的教練，「Nicola（陸昶名，現任港隊男重教練）是我以前的學生，所以我想幫他。」原因就是如此純粹。

「你是工作狂嗎？」我笑問。

「我喜歡工作，是因為熱愛劍擊。」Maurizio堅定地說。楊子加說過，找Maurizio加操的話，他絕不「托手踭」，正如訪問當日早上，原本放假的他也為梁千雨做單對單訓練。雖然他一邊笑說：「這是我們的工作，24小時的。」但他更享受與運動員一同成長的過程。

「當劍手想加操，我就會答應，只要他們需要，我就會出現。運動員生涯不是人生的全部，但在追逐個人目標時，當中的奮鬥過程，即使不一定成功，這些經驗都可以應用在人生其他部分，看到他們的成長，是我執教生涯最快樂的時刻。」

Maurizio在劍隊扮演不止一個角色，但也樂在其中。（楊宇翹攝）

「我不需要光環、不介意做幕後功臣，低調就好，我更享受落手落腳做實事，訪問都是留給Greg做吧，哈哈哈哈！」

大家都認為Greg是張家朗衛冕的最大功臣，但家朗曾說過：「Maurizio對我們同樣重要。」Greg負責對外，承擔溝通、公關重責，同時管理花劍隊；Maurizio則是對內，負責日常運作，兩人各司其職，大家存在一種默契，同時缺一不可。

「哈哈！我是幸運的男人」，Maurizio謙虛地說，擁有Maurizio這種教練，最幸運的應該是香港劍擊隊。

「哈哈！我是幸運的男人」，Maurizio謙虛地說。（楊宇翹攝）

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