乒乓亞錦賽｜孫穎莎女團失冠後退出單項比賽　奧運後全勤肌肉不適

中國女乒昨日（9日）在亞錦賽女團決賽不敵日本，相隔19年再度失冠，引起微博熱議，當中主將孫穎莎由巴黎奧運後全勤，三個月內出席所有賽事，今次亞錦賽盡顯疲態，當她站在頒獎台望着獎盃，更露出悔恨的眼神。孫穎莎賽後為失冠向外界致歉，並為失利負上責任。時隔一日，她發微博表示手臂肌肉不適，退出亞錦賽的單項比賽。



孫穎莎自巴黎奧運不斷出戰不同賽事。（新華社）

乒乓亞錦賽｜中國女團19年首失冠 孫穎莎遭逆轉 馬琳缺席頒獎台

孫穎莎戰畢巴黎奧運後，一直未有休息，三個月之間四出征戰與出席不同活動，這名中國女乒領軍人物曾表示，近期忙於比賽與活動，沒有時間好好訓練。孫穎莎早前戰畢WTT中國大滿貫，隨後立即趕往哈薩克出戰亞洲錦標賽。

孫穎莎在女團決賽雖然直落三局擊退伊藤美誠，可惜關鍵的第四場，一度兩局領先張本美和下，被對方連追三局，以2：3告負，中國女乒同時以場數1：3落敗，屈居亞軍。

中國女乒登上頒獎台時，未見主教練馬琳的蹤影，微博流傳多條短片，其中一條捕捉到孫穎莎看着獎盃，露出悔恨的神情，而5名中國女將離開頒獎台後隨即把頸上的銀牌拿走。

孫穎莎悔恨地看着獎盃。（影片截圖）

中國女團50年來首度不敵日本，在微博惹來熱議，微博網民有不同意見，部份網民直斥球手們，而孫穎莎更是眾矢之的，大部分網民卻為孫穎莎抱不平，力撐她的表現對得起任何人。

孫穎莎戰畢巴黎奧運後，一直馬不停蹄，更有網民為她統計，從奧運至今的近三個月間，孫穎莎在各項賽事全數參加女單﹑女雙及混雙，每一次都全勤，一共出戰29場比賽﹑141局，比起其他中國球手多出近一倍，難怪有疲態。

中國女乒主教練馬琳（左）同樣成為網民攻擊的對象。（新華社）

孫穎莎賽後為失利向外界致歉，「對不起今天讓大家失望了，尤其是在關鍵的第四場落敗，失掉重要的女團金牌，我感到十分抱歉。」她直認有點疲勞，但依然把輸波責任攬上身，「完成北京大滿貫後來到亞錦賽，身體是有點疲累，加上未太適應場地，導致失誤次數太多，未能把握機會球，這都是我自身問題，要好好檢討。」

孫穎莎今（10日）日發微博，表示退出今屆亞錦賽的單項比賽。她寫：「巴黎奧運結束以後，推廣行程和高強度的比賽繼續，讓我覺得很充實也感受到來自大家的愛與支持。但是這段時間，自己也一直沒有系統的進行調整，昨天比賽後，胳膊的肌肉也出現了明顯反應。在經過國家隊醫療組的檢查和亞錦賽組委會的確認後，教練組為了保護我，同意我退出本次亞錦賽的單項比賽。」