乒乓亞錦賽｜港隊小將陳顥樺姚鈞濤打出驚喜　張本智和連吃兩敗仗

乒乓球亞錦賽男團第五、六名戰今日（10日）上演，港隊與日本爭逐較佳名次。港隊收起了經驗豐富的黃鎮廷及林兆恒，派了關文皓及姚鈞濤夥拍陳顥樺出戰，打出驚喜，在日本頭號男單球手張本智和身上，搶到兩場勝仗，以場數2：3惜負全力出戰的日本。19歲的陳顥樺在第一場以局數3：1擊敗張本智和，去到第四場，同樣19歲的姚鈞濤亦以3：1贏了張本智和。



19歲的陳顥樺表現驚喜，在名次賽第一場對張本智和取勝。（新華社）

港隊在周三的男團八強派出黃鎮廷、林兆恒及陳顥樺，結果以2：3場數不敵中華台北，只能轉戰第五至八名的名次賽，同日先贏哈薩克晉級。在今日對日本的第五、六名次賽，港隊變陣，收起大賽經驗豐富的黃鎮廷及林兆恒，以世界排名137位的陳顥樺、206位的關文皓、234位的姚鈞濤掛帥。另一邊廂，日本沿用八強負韓國的陣容，強陣對港隊，由世界排名第9位的張本智和、18位的戶上隼輔及44位的篠塚大登出戰。

按牌面計，強弱懸殊，但打落比賽卻是另一回事。21歲的張本智和今日發揮很差，頻頻失誤，打不出應有水準。在第一場，張本智和遇上陳顥樺，首局打到「刁時」，陳顥樺贏13：11。張本智和在第二局以12：10艱辛地扳平。在第三局，張本智和一度領先4分，形勢大好，卻被陳顥樺連贏5分追上，陳顥樺贏11：9。在第四局，陳顥樺再贏11：9，以局數3：1擊敗張本智和，為港隊先下一城。

陳顥樺在分組賽對巴林都有上陣。（新華社）

在第二場，戶上隼輔鬥姚鈞濤，兩人打得有來有往，世界排名領先216位的戶上隼輔兩度在局數領先，但都被姚鈞濤追平。在第五局，戶上隼輔贏11：6，以局數3：2險勝姚鈞濤。在第三場，篠塚大登對關文皓贏得較輕鬆，直落以3：0勝出，為日本在場數超前2：1。

張本智和（右）今場吞了兩敗，全靠隊友「carry」，日本才贏到3：2。（資料圖片/Getty Images）

在第四場，張本智和再登場，面對姚鈞濤，兩人世界排名相差225位。張本智和的狀態仍然低迷，首局先輸10：12，儘管他之後追回一局11：6，但姚鈞濤沒有自亂陣腳，把握到張本智和的多次失誤，連贏11：8及11：9，以局數3：1勝出。作為日本的頭號男單選手，張本智和在今仗團體賽兩戰全敗，負於兩位世界排名百名以外的港隊球手。港隊與日本在場數打成2：2。

世界排名243位的姚鈞濤，在第四場贏張本智和。（YouTube截圖）

在決勝的第五場單打，戶上隼輔對陳顥樺，形勢十分緊湊。戶上隼輔先贏11：8，陳顥樺以11：6追平。在今仗名次賽，戶上隼輔的發揮亦未如理想，但至少比隊友張本智和好一點，在第三局再贏11：8。陳顥樺鬥志頑強，又以一局11：6追成2：2平手。在決勝局，戶上隼輔以11：5勝出，局數贏3：2。日本場數以3：2險勝港隊。