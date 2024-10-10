高爾彭馬大勇冒起　英格蘭再迎「幸福煩惱」　卡斯利：已有計劃

進入國際賽期，英格蘭將在周四（10日）深夜面對希臘，看守領隊卡斯利（Lee Carsley）如何排兵佈陣，如何讓高爾彭馬、菲爾科頓和比寧咸三人共存，是他作為英軍教頭的一大難題，亦是前任主帥修夫基（Gareth Southgate）無法解決的窘局。對此卡斯利在記者會上回答得相當自信：「我已有確實計劃。」



數月前的歐國盃，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）已經常在中路撞位，加上習慣墮後「派牌」的中鋒哈利卡尼（Harry Kane），英格蘭前線配合混亂，難以踢出效果，當時主帥修夫基便一直無法解決這個問題。

比寧咸與菲爾科頓如何共存，是英格蘭在今年歐國盃經常引發討論一點。（Getty Images）

新球季開始，高爾彭馬（Cole Palmer）在車路士狀態大勇，7場聯賽攻入6球，暫並列英超神射手榜第2位，上月尾更在對白禮頓一役，20分鐘內狂轟4球，成為近期英超最矚目球員之一。日前他當選2023/24英格蘭年度最佳球員，此獎項由球迷一人一票選出，可見彭馬受歡迎程度。

要知道，他在歐國盃未獲一次正選機會，但決賽攻入全隊唯一入球，4強戰亦交出助攻，搶眼表現令球迷及教練都無法忽視。

由於高爾彭馬在車路士主要擔任進攻中場，本來科頓與比寧咸如何共存的問題已令人頭痛，現在還多加一人。因此不少媒體都好奇，卡斯利能否解決這個難題。對此卡斯利回答得輕描淡寫：「我已有確實計劃。這份工作的美妙之處，在於你有很多時間去思考。」

被問到能否讓這三名球員共存，卡斯利回答指已有計劃。（Getty Images）

無法讓陣中球星發揮應有實力，是「三獅軍團」多年來不時出現的弊端，著名的「雙特」問題便是例子。今屆歐國盃，修夫基手握英超、西甲MVP、德甲神射手，最終踢出來表現亦乏善可陳，未有因球員各自特點來製定戰術計劃，也是原因之一。

卡斯利表示記者提到的三名球員都很出色，但陣中其他球員同樣優秀：「因此他們仍要努力爭取上陣，而不是嘗試讓球員『塞入』某個位置。若你根據球員過去表現，而不是近況來決定陣容的話，那你作為教練的威望便會下降。」

今次大名單中沒有正規左閘，卡斯利上周表示球隊陣容能有很多變化，高爾彭馬、布卡約沙卡都可出任左閘。（Getty Images）

至於會否同時派出三人，以及具體如何佈陣，卡斯利均未有在記者會上透露。不過他提及在曼城U18及英格蘭U21與菲爾科頓共事過一段時間，似乎會讓後者在中路活動。：「他是一名令人難以置信的球員，我們需要讓他出任能真正威脅對手的位置。他能踢兩邊，不過在中路更具效率，我們要改變對科頓的用法，突顯其最佳一面。」

此外，上周英軍公布的大名單中沒有一名正式左閘，當時卡斯利曾表示，目標是令球隊難以預測，或會讓高爾彭馬及布卡約沙卡（Bukayo Saka）出任左閘。今次被問到彭馬最佳位置是什麼時，他笑着回答「應該不是左閘」，但同樣未有透露會委派這名車路士球員踢什麼位置。

高爾彭馬近況大勇，不知道卡斯利會如何使用這名球員。（Getty Images）

英格蘭將於香港時間今晚（10月10日）深夜2：45面對希臘，屆時我們便可看看新帥卡斯利會如何使用這幾名進攻球員。