世界盃亞洲區外圍賽｜國足殘陣鬥澳洲　新華社：已到最危險時候

0：7大敗予日本、1：2遭沙特反勝，中國男子足球隊在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽兩戰兩敗，0分敬陪末席。國足今輪作客澳洲阿德萊德，力爭打開勝利之門，卻遇上傷兵潮，主將武磊因傷未能隨隊。

早前兩輪世界盃外圍賽的國足賽事，內地只有愛奇藝直播，今仗安排如常，央視繼續不轉播。



世界盃亞洲區外圍賽第三圈



澳洲 對 中國 下午5時10分

港台電視32台現場直播



世盃外｜國足飛澳洲無包機遇嬰兒狂喊 翌日爭取補眠取消上午訓練

國足在世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組兩戰全敗，0分包尾，今仗作客阿德萊德，力爭在澳洲身上取得首勝。「袋鼠兵團」近況一般，今屆世盃外僅得1分，更加早前易帥。

國足在微博轉發世界盃外圍賽作客澳洲的貼文，海報中轉播平台一欄依然沒有央視，球迷若想觀看賽事，只可付費從愛奇藝收看。不少網民笑言歡迎這個安排，「結果都知道了，央視不直播是為我們好」。

國足作客對澳洲一仗，央視繼續不直播。（微博截圖）

以國足對澳洲的往績而言，國足錄得5勝3和7負，雙方最近3次交手，國足都無法取勝，上一次作客擊敗澳洲，已是2008年的世界盃外圍賽贏1：0。根據轉會網站transfermarkt統計，中國全隊身價只有903萬歐元，澳洲的全隊身價為3975萬歐元，是全組第二高。

國足前兩仗均告負，今仗力爭在澳洲身上取分。（新華社）

國足近四場世盃外僅入兩球，攻擊力疲弱，今仗更有前線主將武磊因傷未能隨隊，數糊能力更讓人擔憂。除了武磊，阿蘭、楊澤翔、朱辰傑三名大將同樣因傷缺陣，對球隊攻守上有影響，加上林良銘和高准翼也有傷在身，殘陣應戰，令國足今仗形勢更嚴峻。內媒《北京青年報》指，主帥伊雲高域有意以韋世豪擔任單箭頭。

帥位陷入水深火熱的國足主教練伊雲高域，領軍作客澳洲，力爭首場勝仗，這名國足主帥賽前直言今仗是硬仗：「今仗必定是艱苦的一仗，雙方都想爭勝，或許他們比我們壓力更大。我們有全新的球隊，無論如何也會爭取最佳的結果，我相信球員們都會傾盡全力。」

之前伊雲高域稱因停賽及狀態原因，未有征召韋世豪入隊，今次則似乎會委以重任。（新華社）

本場國足23人大名單：

門將：1-顏駿淩、12-劉殿座、14-王大雷

後衛：2-蔣光太、3-高准翼、4-李磊、5-魏震、13-胡荷韜、16-蔣聖龍、18-韓鵬飛、19-劉洋

中場：6-王上源、7-徐皓陽、8-李源一、15-程進、20-謝文能、21-汪海健、22-黃政宇

前鋒：9-張玉寧、10-韋世豪、11-林良銘、17-費南多、23-拜合拉木



官媒《新華社》周三在微信公眾號發布文章，標題為《追光 | 人生能得幾回搏，拼了吧國足！》。文中闡述國足近期在「死亡之組」戰績不佳，今次又遇傷患困擾，對手澳洲亦「換帥如換刀」，「毫不客氣地說，中國男足已經到了最危險的時候」。

不過文中亦表示，在足球世界裏，「下剋上」並不罕見：「在整體實力不足的情況下，更需要國足拿出拼勁，打出血性。我們希望自己的球隊，踢出有內容的足球，能拼光最後一顆子彈，能戰至最後一秒鐘。人生能得幾回搏，讓我們一起戰鬥拼了吧，國足！」