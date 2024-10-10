乒乓亞錦賽｜中國女團19年首失冠　孫穎莎遭逆轉　馬琳缺席頒獎台

中國隊上一次失落乒乓亞錦賽女子團體冠軍，要數到2005年，當時不敵香港隊屈居亞軍。

巴黎奧運金牌陳夢未有入選，中國女乒今年亞錦賽由孫穎莎領軍，決賽與日本隊爭標。王藝迪與陳幸同先後失利，孫穎莎第四場領先下遭張本美和反勝，中國隊以1：3落敗，屈居亞軍。中國隊5名女將領獎時面無表情，更不見主教練馬琳的蹤影。



乒乓亞錦賽｜中國女團挫朝鮮有驚無險 孫穎莎首戰失利曾負2：11

自巴黎奧運後，孫穎莎未有休息，馬不停蹄四出征戰，這名23歲的中國女乒領軍人物，早前抵達哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出戰亞錦賽。中國在女團八強對朝鮮，孫穎莎意外落敗，其中一局更連失10分，似乎孫穎莎的狀態已響警號。

孫穎莎。（微博截圖）

中國女乒四強擊敗香港隊，決賽與日本隊爭冠，孫穎莎依然是領銜出戰。王藝迪為中國隊打頭陣，以2：3不敵張本美和，孫穎莎隨後登場，直落3局輕取伊藤美誠，場數追成平手，惟緊接出擊的陳幸同1：3負平野美宇，中國隊落後至1：2。

16歲的張本美和落後兩局下逆轉孫穎莎。（微博截圖）

孫穎莎與張本美和碰頭的第四場變得更關鍵，孫穎莎先取兩局，但她卻不時在場上「唞大氣」，狀甚疲累。張本展示韌力，連續兩局在中局落後反勝，決勝局以11：7奠定勝局，張穎莎領先兩局下遭逆轉，中國女乒以場數1：3落敗，屈居亞軍。

中國隊上一次在女團失冠是2005年（2021年沒有參賽），相隔19年再度在亞錦賽決賽告負，5名球手站上頒獎台時目無表情，而主教練馬琳更沒有陪同隊員上台領獎。

中國女乒只得5名球手上頒獎台，不見馬琳蹤影。（微博截圖）

球迷直斥：馬琳下課 陳夢也中彈

中國女乒意外失冠，部分球迷把矛頭直指主教練馬琳，完場後有球迷高呼「馬琳下課」，而他向着看台拍掌致意，不知道是否聽到球迷的訴求，而他缺席頒獎台更惹來社交網站的一面倒負評。微博網友直斥馬琳要面子﹑輸不起，只讓5名運動員承擔所有責任，同時批評馬琳沒有調兵遣將的能力，任何時候也只靠孫穎莎，使她過度消耗而失準，沒有給予小將更多機會，所以他辭任主教練是最好的決定。

陳夢戰畢巴黎奧運後一直休息，同樣沒有入選女乒大軍，早前更貼出在海邊休假的照片，當中國隊落敗後，不少網民在微博痛罵陳夢，「世界冠軍為什麼不出來打球？」﹑「隊友在賽場拼死拼活，她在這裏營銷美貌」﹑「別人都在比賽，你在曬垃圾照片，你好意思嗎？」