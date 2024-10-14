香港山徑日2024免費參加　體驗維修行山徑　參與馬鞍山淨山行動

香港山徑日2024「入山隨俗 - 山日會」將於10月26至27日在馬鞍山村的鞍山探索館舉行。山友可以即場免費參與手作步道及無痕山林山展、自然步道集章挑戰以及山徑維修工具DIY，山友還可以免費預先報名山徑旅人分享會、山徑維修體驗工作坊、馬鞍山郊遊徑淨山行動及山徑手機攝影團。



香港山徑日2024在鞍山探索館上舉行。（資料圖片/顏銘輝攝）

香港山徑日2024活動詳情：

26/10（星期六）

免費即場參與活動：

10:30-11:15 「山日會」啟動禮

11:30-17:00 手作步道及無痕山林山展

11:30-17:00 自然步道集章挑戰

12:00-16:30 山徑維修工具DIY體驗（石頭運輸手袋、石籃編織）

預先報名/留座活動：

10:30-15:00 山徑維修體驗工作坊（水道維護）

10:30-15:00 馬鞍山郊遊徑淨山行動

山徑旅人分享會

11:30-12:30 鞍山古道 礦場滄桑（講者：《香港古道行樂》作者郭志標）

13:45-14:30 礦村歷史與生態觀察（講者：鞍山探索館館長Ric）

14:30-15:00 「自己山徑自己修」義工培訓招生簡介（講者：綠惜地球）

15:00-16:00 海外山徑維修之旅（講者：資深山徑義工Teddy及Ivan）

27/10（星期日）

免費即場參與活動：

10:00-17:00 手作步道及無痕山林山展

10:00-17:00 自然步道集章挑戰

10:00-16:30 山徑維修工具DIY體驗（石頭運輸手袋、石籃編織）

預先報名/留座活動：

10:30-15:00 山徑維修體驗工作坊（水道維護）

10:30-15:00 馬鞍山郊遊徑淨山行動

10:30-13:30 山徑手機攝影團

詳情及報名： https://forms.gle/iGUowGktRpcy8ikX9

與維修山徑相關的模型。（資料圖片/顏銘輝攝）

香港山徑日2024「入山隨俗 - 山日會」資料

日期：2024 年 10 月 26 – 27 日（星期六、日）

時間：早上10時至下午5時

地點：鞍山探索館（馬鞍山村）



手作步道及無痕山林山展、山徑維修工具DIY及自然步道集章挑戰毋需報名，歡迎於活動開放時間前來參與及了解活動詳情。場內設有不同的展品活動予公眾參觀體驗，公眾更可即席登上馬鞍山郊遊徑，贏取自然步道紀念襟章。公眾活動（分享會、導賞團、淨山行動、工作坊）由於名額有限，需報名登記，先報先得。