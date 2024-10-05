大埔行山｜大美督漫遊八仙嶺自然教育徑　途經春風亭落新娘潭路

八仙嶺自然教育徑的起點在大埔大美督，終點在新娘潭自然教育徑附近。這徑兩端都是連綿的階級，上山時頗費力氣，中段的部分山路也較崎嶇，所以只適合有一定遠足經驗的人士。沿途只附設號碼標柱，沒有傳意牌。



從入口緩緩登上階級不久，便到達春風亭。繼續往上走，沿途都有林蔭樹木，從高處遠看船灣淡水湖，水平如鏡的湖面，邊走邊看，令人心曠神怡。經過第九號標柱，便開始遠離船灣淡水湖，中段有一分岔路上八仙嶺的仙姑峰，不少打算征服八仙嶺的遠足人士都會沿徑上山。

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在末段有一道較寬闊的石澗，澗上築有小石橋。附近設野餐場地，是不少郊遊人士的聚腳點。此徑的盡頭有數百級石級直達新娘潭路，宜小心慢行，不可過急下山以免傷及膝蓋或跌傷滑倒。

導賞點

1. 春風亭：春風亭建於一九九六年，以紀念同年八仙嶺山火中五名喪生的師生。從這裏可望見大美督和船灣淡水湖，以及遠至吐露港和馬鞍山的景色。

春風亭（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

2. 八仙嶺：新界東北地區著名的山巒，其八個相連的山峰遠看有如八仙排列在一起，因此，每個山峰都以八仙的名字為名。在自然教育徑離起點約1.5公里的岔路口，有一道往南上攀的山徑，努力不停的往上走的話，約半個小時便可爬到仙姑峰頂，從那裏可以一睹八仙兩邊的景致。

八仙嶺（野外動向授權使用）

設施：資訊牌、涼亭、洗手間、野餐地點、號碼柱。



交通資料

起點：於港鐵大埔墟站乘搭九巴75K號、275R號*或專線小巴20C號，在大美督總站下車後，沿汀角路往新娘潭路走，便可到達船灣遊客中心。再沿郊野公園管理站旁的車路上行便到達自然教育徑的入口。



終點：於新娘潭站乘搭九巴275R號*或專線小巴20R號（留意班次較為疏落）返回港鐵大埔墟站。



*只於星期日及公眾假期行駛



行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：八仙嶺自然教育徑】

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