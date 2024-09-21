西貢行山｜天后廟起步漫行至白馬咀、麻南笏　賞海景感受陣陣海風

高空擾動影響廣東，華南沿岸風勢微弱，天氣極端酷熱，小組周三遊白馬咀，西貢天后廟集合。

（出發日期：2024年8月28日）



早上天氣悶熱，9時30分西貢天后廟集合，準時起步穿過西貢墟，到海旁入對面海村，斜路上救恩會，拍照後會旁車路上行經對面海邨步至西貢戶外康樂中心，馬路走至盡頭轉入林路，沿林徑走至大岩口方向漫步至白馬咀，天氣嚴重酷熱，有隊友感到吃不消，白馬咀也下不了，坐在橫山路等大家，部份隊友繼續下白馬咀，海邊有涼風也不錯，看過白馬咀上回橫山徑，沿山徑走至麻南笏小碼頭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，西貢天后廟集合起步下白馬咀👇👇👇

+ 37

休後部份隊友選擇搭街渡到白沙灣，其他隊友沿村路經輋徑篤村步至蕉坑自然教育中心出北港散隊，搭車離開。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿村路經輋徑篤村步至蕉坑自然教育中心👇👇👇

+ 13

【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

+ 5

建議放入背囊的行山裝備：

+ 13

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】