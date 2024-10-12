龍脊行山｜靚景易行必行路線登打爛埕頂山　巧遇滑翔傘起飛全過程

「龍脊」其蜿蜒的步道橫貫在石澳郊野公園「打爛埕頂山」的山脊上，沿着登山路線行走，緩緩登上樹木繁盛的山坡，便會到達龍脊觀景台。

從遠足徑兩旁的林木縫隙之間，可以窺探到石澳灣廣闊的海岸景色，到達山頂後景觀更佳。這裏的環境寧靜而開闊，且帶點橙褐色調，放眼四周，可以看到石澳半島周邊村落的壯麗全景。朝着大浪灣的方向看去，你會看到一條泥沙小徑附在鬱鬱蔥蔥的綠色山脊上高低起伏地延伸，彷彿騰飛的龍背，這就是「龍脊」名稱的由來。

距離：5 公里 ；Google時間：1小時19 分鐘



乘巴士9號/小巴在「土地灣」站下車，便看見「港島徑龍脊」的指示牌。在烈日當空的暴曬下，初段至中段一直向上爬樓梯。在第一個分支右轉往港島徑；在第2個分支再往右(打卡後便折返)。攀登了一段時間後可以在此稍作休息。不少遊人在注足觀賞一片無邊無際的海洋和天上的滑翔傘。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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返回剛才的路口往另一邊走，繼續暴曬之旅。終於到了打爛埕頂山！剛好遇上有人準備起飛，萬眾曯目的一刻來了~（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後便一直下山了，在分支往「大潭峽」方向走。走一段平坦的直路後接近大馬路了，分支繼續往「大潭峽」離開。留意左方的小路指往「石澳道」便是巴士站。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】