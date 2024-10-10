重陽節登高推介｜零樓級也可上高山　精選12條全馬路行山路線

踏入10月，來到重陽節，香港的天氣轉涼，變得乾燥，進入秋天行山季節。經歷炎夏的休季，如果有半年沒有行山，最好選擇一些較簡單的路線，讓身體重拾行山登高的狀態，循序漸進。在香港，不少山頭都有馬路直達至山頂，或者上到接近山頂的位置，如果久未行山的朋友想把握重陽節登高，不妨考慮一下。馬路平坦寬闊，老少咸宜，又適合那些不喜歡行樓級的朋友，而且路線明顯，不易迷路。



行馬路行山時，記得留意車輛。（顏銘輝攝）

在以下12座香港的山頭，有高有矮，行山人士都可以行馬路斜路，上到山頂或接近山頂的高處，幾乎零樓級或山徑。不過，各位行山人士要小心，無論馬路是否屬於管制路段，都會有汽車或單車出入，尤其落斜的車速可能頗快，所以山友上落山時都要留神。

大帽山（957米）

起點：荃錦坳

單程上山距離：4.5公里

單程上山攀升：550米

單程上山時間：2.5小時

大帽山是香港最高峰，有馬路直達峰頂的雷達站，但雷達站是禁區，所以普通行山人士只能最高行到大約920米高。行山人士可以在荃灣如心廣場或荃灣站乘搭51號九巴，在大帽山郊野公園站下車，沿大帽山道行上山。如果帶不夠糧水，行山人士可以在起點附近的茶水亭光顧連姐。大帽山又高又當風，到近頂位置可能幾凍，建議帶備風褸。

由荃錦坳起步，可以行大帽山道上山。（顏銘輝攝）

沿大帽山道上山。（顏銘輝攝）

大帽山道的馬路。（顏銘輝攝）

上到接近最高處。（顏銘輝攝）

草山（647米）

起點：城門水塘菠蘿壩

單程上山距離：7.8公里

單程上山攀升：760米

單程上山時間：4小時

在荃灣兆和街搭82號專線小巴，在總站城門水塘菠蘿壩下車，那裏有茶水亭及加水站，可作補給。之後，沿往主壩方向的馬路行，可以行馬路上草山，但路程頗遠，需要留意。草山的三角測量站遠馬路不遠，行一小段山路便到。回程時，若不走回頭路，可以選擇落大埔滘或沙田市中心，但部分路線不是馬路。若果打算原路走，則需要預留足夠下山時間。

從登草山的馬路望向針山。（顏銘輝攝）

行馬路就可以上到草山。（顏銘輝攝）

大老山（577米）

起點：彩輝邨

單程上山距離：4.1公里

單程上山攀升：530米

單程上山時間：2.5小時

在彩虹站搭16號專線小巴到彩輝邨下車，邨內有便利店作補給。由彩輝邨出發，沿扎山道往上行，小心落山的車輛及單車。至觀景台後右轉飛鵝山道，不久左方就有路口往大老山。大老山頂是天文台氣象站，閒人勿進。落山方面，除原路折返外，可沿飛鵝山道走，亦可以經沙田坳道落黃大仙，皆是全程馬路的。

行山人士可以行馬路上到近大老山的位置。（顏銘輝攝）

飛鵝山道、扎山道、沙田坳道都是馬路，並非管制路段，平時都多車出入。（顏銘輝攝）

太平山（552米）

起點：山頂廣場

單程上山距離：1.2公里

單程上山攀升：130米

單程上山時間：40分鐘

搭巴士或小巴上到山頂廣場，已經是海拔400米之處，沿柯士甸山道的斜路再上。太平山頂是無線電站，屬於禁區，閒人勿進，行山人士可以行到停車場旁的山頂公園涼亭休息，俯瞰南區景色。這條路線近市區，路程短，攀升又不多，起點又有大商場，老少咸宜。

搭車上到山頂廣場起步。（顏銘輝攝）

山頂公園上的涼亭。（維基百科）

觀音山（552米）

起點：林錦公路

單程上山距離：2.7公里

單程上山攀升：430米

單程上山時間：1.5小時

行山人士可以在大埔或元朗搭64K九巴到嘉道理農場下車。觀音山位於嘉道理農場內，所以要交入場費。入場後，行山人士可以沿園內的馬路，慢慢行上觀音山頂。觀音山上有觀音像，還有一個熱氣洞，山中的熱氣會透過山岩裂縫自山頂釋放出來，本地人稱此現象為「龍的呼吸」。行山以外，嘉道理農場還會有觀光巴士可以由入口上到觀音山頂。

沿嘉道理農場內的馬路上山。（顏銘輝攝）

觀音山頂上真的有觀音像。（顏銘輝攝）

在觀音山頂上看林村谷的景色。（顏銘輝攝）

嘉道理農場還會有觀光巴士可以由入口上到觀音山頂。（顏銘輝攝）

柏架山（532米）

起點：太古港鐵站

單程上山距離：5公里

單程上山攀升：650米

單程上山時間：3小時

行山人士可以在太古站B出口行步，沿英皇道行到柏架山道路口，沿斜路上山。途中會經過「林邊屋」林邊生物多樣性自然教育中心，不妨入去參觀一下。上到大風坳有洗手間，在分岔口有路落大潭水塘，但今次是登高，所以繼續選上斜的路，盡頭就是柏架山的雷達站，閒人勿進。上柏架山的路程都頗長，請預留落山時間。

柏架山道開揚位置。（周立賢攝）

紅花嶺（491米）

起點：長山古寺

單程上山距離：3.5公里

單程上山攀升：440米

單程上山時間：2小時

上紅花嶺的交通較不便，行山人士可以搭的士到長山古寺下車，遊覽一下再沿軍車路上山，部分路段頗斜。軍車路的盡頭在約400米高之處，附近有個直升機坪。若果想上紅花嶺山頂，需要行多約300米長的崎嶇山路，攀升多約100米，才抵三角測量站的位置。

登紅花嶺最簡單的方法由禾徑山路出發，經軍車路上山。（顏銘輝攝）

從軍車路上山時，望向紅花嶺。（顏銘輝攝）

筆架山（457米）

起點：豐力樓

單程上山距離：3公里

單程上山攀升：420米

單程上山時間：2小時

行山人士可以乘搭路經龍翔道的巴士，在豐力樓下車，沿龍欣道上行。途中會遇到麥理浩徑的路口，若果行麥徑的樓級，路程會較馬路短，但攀升會比較急，跟馬路行會較舒服。龍欣道的盡頭是山頂的雷達站。若不怕行山路，可選擇行麥徑落山，否則沿馬路回程。

筆架山頂上的「白波」。（顏銘輝攝）

行龍欣道就可以上到筆架山。（顏銘輝攝）

九龍坑山（440米）

起點：九龍坑村

單程上山距離：4.1公里

單程上山攀升：510米

單程上山時間：2.5小時

在大埔墟市區或太和站乘搭專線小巴25B到總站九龍坑村下車，沿馬路緩緩而上，部分軍車路日久失修，並會路經一些荒廢的軍事設施。途中，軍車路會有山徑通往流水響及鶴藪方向，但今次的目標是登高，所以繼續上斜。愈接近山頂，馬路就愈斜。上到九龍坑山頂，可以俯瞰大埔景色。若不想原路折返，可以往大埔落山，但超多樓級。

軍車路旁有荒廢的設施。（顏銘輝攝）

登九龍坑山的軍車路。（顏銘輝攝）

從九龍坑山俯瞰大埔。（顏銘輝攝）

龍虎山（265米）

起點：香港大學港鐵站

單程上山距離：1.4公里

單程上山攀升：180米

單程上山時間：50分鐘

在香港大學站A2出口起步，穿過港大，沿大學道上行，出旭龢道，轉入克頓道，開始上山。途中會路過維多利亞城界石，上到路口轉右，便會見到一條上龍虎山山頂涼亭的樓梯。龍虎山一帶四通八達，嫌路程短可以加碼，繼續行克頓道上山，再接盧吉道或夏力道往山頂廣場，也是全程馬路，不用行樓級。

行山人士可以沿克頓道行上龍虎山。（顏銘輝攝）

途中經過維多利亞城界石。（顏銘輝攝）

見到龍虎山郊野公園的牌，就代表快到龍虎山山頂。（顏銘輝攝）

大石磨（183米）

起點：羅湖懲教所

單程上山距離：1.5公里

單程上山攀升：170米

單程上山時間：50分鐘

在上水坐專線小巴51K到河上鄉，由羅湖懲教所起步，河上鄉路接快景路，途經當地名物羅太豆花。過了羅太豆花後，左轉行軍車路上山，盡頭會去到約海拔150米高的建築物，幾乎已經到頂，但需要再行多一小段樓級才上到大石磨的山頂。在大石磨山頂上，行山人士可以俯瞰羅湖邊境一帶的景色。

上大石磨會途經羅太豆花。（顏銘輝攝）

行軍車路上大石磨。（顏銘輝攝）

行到車路盡頭，要上樓級才到山頂。（顏銘輝攝）

大石磨頂上的直升機坪。（顏銘輝攝）

沈雲山（175米）

起點：順利邨道

單程上山距離：900米

單程上山攀升：100米

單程上山時間：30分鐘

行山人士可以順天邨開始，在順利邨道的路口沿馬路上沈雲山頂的觀塘上配水庫花園，全程上山路不足1公里，攀升亦只有100米，十分適合住在觀塘一帶的街坊。在沈雲山頂有跑道及空地，還可遠眺飛鵝山，景色都不俗。

在沈雲山山頂可以欣賞飛鵝山的景色。（顏銘輝攝）