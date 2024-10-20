游泳世界盃上海站｜何詩蓓14分鐘內游2場決賽　50蛙奪銅100自奪金

世界泳聯游泳世界盃上海站「香港飛魚」何詩蓓繼周六（19日）在女子200米自由泳奪金後，周日早上連戰女子50米蛙泳及100米自由泳初賽，27分鐘內出戰兩項賽事皆游入決賽。晚上賽程更密集，她先要在7時21分游50蛙，繼而在7時35分再游100自，換言之她要在14分鐘內連游兩場決賽。

密集賽程未對何詩蓓帶來影響，兩場決賽皆順利踏上頒獎台，賽後亦一臉輕鬆。



何詩蓓周日先在50蛙摘銅。（Getty Images）

何詩蓓首先在早上10時12分的女子50米蛙泳初賽第一組出賽，她游出30.26秒，排在小組次名、總成績第4名晉身決賽；相隔27分鐘、即早上10時39分，她隨即再戰女子100米自由泳初賽，在第2組第4線出戰，以53.02秒排小組首名、總成績第3入決賽，頭兩名分別為澳洲泳手贊臣（Milla Jansen）及中國代表楊浚瑄。

50蛙決賽原定在晚上7時21分上演，比賽稍為延遲至7時26分，何詩蓓在第6線出戰，在這個對她而言稍為短的距離，頭25米以第四名轉池，後25米力追下以29.74秒獲第三名。冠軍由中國的蛙泳專家唐錢婷以28.76秒勝出。

女子50蛙之後，便是男子200蛙，再之後便是女子100自決賽。兩場決賽之間只相差14分鐘，對何詩蓓完全沒有影響。回到她的主項，第3泳道出戰的何詩蓓在這項短池賽事由頭放到尾，由第一個25米轉池已一直領放，終以51.89秒輕鬆奪冠。

中國的楊浚瑄和澳洲泳手贊臣分獲第二、三名，惟全程無法威脅香港飛魚。賽後何詩蓓獲大會主持大讚表現專業，何詩蓓受訪時表現一臉輕鬆，表示「很開心參加這些有趣的賽事（fun race）」，對她而言50米蛙泳彷彿猶如「熱身」，她笑言兩場比賽之間「我想我有10分鐘休息」，之後才正色道「比賽時間不錯，我相當滿意。」

何詩蓓周六在200自先奪一金。（中國香港游泳總會）

男子200米蛙泳初賽共有3名港將參賽，曾奪世青冠軍的麥世霆也有好表現，他以2分06.65秒在初賽第4組排第4、總排名第5入決賽。

同樣出戰200蛙的趙浩俊，則在第3組以2分07.78秒排第3、總排名第9，僅僅無緣決賽，張智傑則游出2分12.57秒，總排名第14。

麥世霆晉身世界盃200蛙決賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

另外，何甄陶今早出戰男子50蝶初賽，以23.48秒完賽排在第5位、總排名第18，未能打入決賽；古逸豪在男子100背初賽以53.87秒排第1組第3、總成績第12位，未能晉身決賽。