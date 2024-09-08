何詩蓓開見面會簽名簽足半日　透露將出戰世界盃及世錦賽

早前在巴黎奧運奪得兩面銅牌的何詩蓓，周日（8日）以國泰代言人身份，在太古坊中心舉行見面會，吸引粉絲清晨到場排隊。她坦言過往常常不了解自己的影響力，「感受到大家的支持和愛，覺得自己真的很幸運」。



何詩蓓見面會在太古坊中心廣場舉行，吸引大批市民在不同樓層圍觀，也有粉絲帶同自製的紙牌到場。穿上白色Tee的何詩蓓先展示在巴黎奧運獲得的兩面獎牌，再解答粉絲問題，透露自己奧運後與中學同學到荷蘭和葡萄牙旅遊兩周；談及未來計劃，她表示已開始訓練，會參加10月的國際泳聯世界盃和12月的世界短池游泳錦標賽。

何詩蓓展示兩面奧運獎牌。（廖雁雄攝）

何詩蓓的見面會，還包括與數百名市民在台上會面、交流的時間，時間由下午12時半到傍晚6時，她接受傳媒訪問時透露，5小時的見面會是自己提出：「我覺得OK，是我自己說，不介意坐在這裏成日為大家簽名，簽耐啲我都會，知道好多人今日想來，我的生涯一直有很多人支持，真的想向他們道謝。」

早前出戰奧運後，何詩蓓說比賽場館內有許多港人為她打氣，令她感受到許多力量，今次回港開見面會，再有許多市民到場，她坦言感覺更實在：「親眼見到這麼多人，還聽到很多人（清晨）5點多6點已來排隊，我常常不了解自己的影響力，就算平日街上有人來找我影相，我還是很驚訝，之前在歐洲旅行，也會有香港人來找我合照，也是很mind blowing（震驚）的，我覺得我真的很感受到大家的支持和愛，覺得自己真的很幸運。」

何詩蓓與粉絲自拍。（廖雁雄攝）

談到未來的比賽，何詩蓓表示會以放鬆的心態看待，會享受世界盃的樂趣、再以此準備世錦賽，但完成了三年奧運周期後，暫時會放慢步調：「教練常跟我說，我的成就已很多，就算將來比賽包尾，或者不游也好、或者不論發生什麼事，仍會擁有之前的成就，不用擔心，就好好享受吧。」她也表示，不肯定自己會否去2028年的洛杉磯奧運，「需要時間跟教練討論明年和之後的計劃」。

現場所見，何詩蓓的粉絲層面極廣，不論男、女或是不同年齡層也相當踴躍，談到自己對大眾的影響力，她謙稱：「我總覺得自己只是盡力做到最好，如果能影響、啟發到別人，也是我的榮幸。我覺得體育在社會上有很大影響力，即使不是競賽層面，一般做運動已經能從中學習到很多，希望香港運動員在過去幾屆奧運的表現，會令更多小孩投入運動。」

巴黎殘奧今日閉幕，何詩蓓表示自己最欣賞14歲泳將吳卓恩，她也盛讚所有殘奧運動員：「覺得他們好叻，我們在體院一起訓練、常見到他們，知道無論去殘奧或奧運的運動員都很努力，希望香港市民都看到他們的付出，他們已拿到8面獎牌，好厲害，希望他們繼續努力。」