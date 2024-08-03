巴黎奧運直擊｜王敏超指銅牌「少少遺憾」　何詩蓓：最享受係今屆

香港游泳代表何詩蓓在今屆巴黎奧運，於強敵處處的女子100米及200米自由泳各獲一面銅牌，連續兩屆奧運都分別獲得兩枚獎牌，是香港至今獲得最多獎牌的運動員。

香港游泳總會主席王敏超，日前指何詩蓓在100自獲銅牌「少少遺憾」，惹來討論；何詩蓓今日（3日）戰畢最後一項賽事後，則坦言今屆是她三屆奧運以來最享受的一屆，「無論成績係點，團隊、家人一路都好支持我。」

01體育記者 袁志浩 巴黎直擊



何詩蓓周六（3日）與歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳合作出戰女子4X100米混合泳初賽，以總排名第13完賽，也完成今屆奧運所有比賽。

巴黎奧運：何詩蓓（右一）與歐鎧淳（左一）、簡綽銅（左二）及譚凱琳（左三）完成女子4X100米混合泳接力賽。（01體育記者袁志浩攝）

雖然個人成績不及上屆兩面銀牌，但何詩蓓認為，連續三屆奧運參賽以來，今屆才是她最享受的一屆，全因有「好好的人支持我」：「好開心、好享受，呢個係我最享受嘅奧運，我諗好大原因係因為身邊有好好嘅人支持我，團隊、家人都喺度，無論成績係點，我知道佢哋一路都會好支持我。」

她續道：「入泳池前，無論知道你游得快或慢，身邊都有好多人支持、畀我好多信心，等我唔使咁大壓力一定要游得好快，令我真係好好享受成個過程。」

講到香港代表團今屆奧運創下兩金兩銅佳績，何詩蓓認為，市民對於香港體壇的興趣提升了、香港普遍對體育投放的資源也多了：「令我們可以專注訓練，團隊全部人都要做足功夫，先可以令我們有一個長久的生涯，希望（未來）也有更多資源，不止我們能繼續去奧運，年輕的泳手也可以進步到精英水平。」