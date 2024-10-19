游泳世界盃．上海站｜何詩蓓奧運後首戰即奪冠　200自輕鬆封后

何詩蓓的巴黎奧運後首戰，在游泳世界盃上海站輕鬆躋身強項200米自由泳決賽，Siobhan未受太大壓力，結果以1分51.46秒輕鬆奪冠，贏得奧運後首金。



游泳世界盃．上海站｜何詩蓓登場鬥200自 輕鬆晉級今晚決賽

何詩蓓今日（19日）登場，在200自初賽游出1分57.36秒，雖然Siobhan以次名躋身決賽，但作為現時短池200米自由泳世界紀錄保持者，當然是今次賽事的奪金大熱門。總成績首名晉級的加拿大泳手哈維（Mary-Sophie Harvey），她游出的1分54.66秒刷新個人最佳，主場的孔雅琪個人最佳也是1分56.01秒，與何詩蓓也有一段距離。

第5泳線出戰的何詩蓓，首50米留守第二，頭100米轉池時登上首位，其後進一步擴大差距，最終帶到尾以1分51.46秒首名觸池，取得游泳世界盃上海站的200米自由泳金牌，亦是巴黎奧運首個冠軍。

何詩蓓游畢賽事後，隨即接受訪問，直言久休後首戰有點生疏，本身未對今次賽事有太大期望，以享受比賽為主，並以國語感謝在場的觀眾，「謝謝大家來到這裏看我們比賽，謝謝大家支持我們。」