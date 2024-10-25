歐霸｜曼聯作客遭費倫巴治逼和1：1　熱刺1：0贏阿爾克馬爾續全勝

歐霸周四（10月24日）第3輪賽事，曼聯作客土耳其勁旅費倫巴治，遭對方逼和1：1，連續3輪賽和對手。同屬英超球隊的熱刺，主場以1：0擊敗荷甲對手阿爾克馬爾，3戰全勝。



曼聯對陣費倫巴治的賽事，在上半場15分鐘，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）助攻下率先入球，曼聯半場領先１：0。

換邊後，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）於49分鐘接應辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）傳球，助費倫巴治扳平對手，兩軍至完場未改寫比數。

至於熱刺迎戰阿爾克馬爾的賽事，兩軍在上半場互交白卷，於下半場53分鐘，熱刺憑李察利臣（Richarlison）操刀12碼破網，奠定勝局。