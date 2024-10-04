歐霸｜馬古尼屹立不倒拯救曼聯　被放逐的定海神針再成遮羞布

被褫奪隊長臂章，差點被賣到韋斯咸，失去正選，淪為中堅位置的第三、四、五選擇，哈利馬古尼（Harry Maguire）不變的是態度。儘管際遇不如預期，但他總能做好自己的本份。

今季曼聯有華拉尼離隊，但簽了兩名新中堅，分別是坦赫格愛將馬菲斯迪歷特及新星約羅，馬古尼地位進一步被邊緣化，但在危急存亡之秋，這位曼聯前隊長還是最可靠。在補時階段，他頂入頭槌，協助曼聯在10人應戰以3：3逼和波圖，保住不敗。賽後，馬古尼表明支持領隊坦赫格，深信主帥有足夠經驗扭轉乾坤。



比賽尾段，坦赫格派馬古尼上陣。（路透社）

在周四（3日）晚的歐霸，曼聯作客波圖，在初段領先兩球下，被對手連轟3球，到尾段落後2：3。若果曼聯以這種恥辱性的方式又輸一場，對球隊及領隊坦赫格將是沉重的打擊。

在這個急需入球追平的時刻，坦赫格作出換人，在78分鐘換走一對正選中堅利辛度馬天尼斯及迪歷特，由馬古尼及莊尼伊雲斯入替。不久，隊長般奴費南迪斯起腳過高，在81分鐘領第二面黃牌被逐，連續兩場領紅。

在落後2：3時，坦赫格決定換中堅。（路透社）

入兩球失3球，踢少一人，隊長被逐，曼聯屋漏偏逢連夜雨，看來波圖勝券在握。91分鐘，曼聯角球攻勢，基斯甸艾歷臣斬向遠柱，馬古尼力壓對手守將，一頂入網，為曼聯在逆境下追平3：3，保住和局。

不知第幾次，馬古尼又拯救了曼聯及坦赫格，成為球隊的遮羞布。

馬古尼還是值得信任。（路透社）

「我已經為這間球會效力6年，清楚是怎樣一回事。」雖然他在坦赫格手下得不到重用，但他仍相信這位荷蘭籍教頭，他賽後說：「當你經歷低潮時，球員受到壓力，教練也是。他（坦赫格）經驗豐富，長時間教波，在這間球會亦執教了一段長時間，所以我肯定他知道如何應對。」

31歲的馬古尼在曼聯經歷高山與低谷，以球壇最高身價中堅加盟，成為曼聯隊長，被視為英超的「空中霸王」。然而，當球隊轉變踢法，推高防線，馬古尼轉身慢的缺點浮現，錯漏百出。馬古尼失去正選，在2023年失去隊長資格，淪為替補，差點被賣到韋斯咸。今季，曼聯雖有華拉尼離隊，但簽入了迪歷特及約羅，馬古尼繼續不受重用。坦赫格目前喜歡用迪歷特拍馬天尼斯為正選中堅。

後柱的馬古尼頂入，為曼聯追成3：3。（路透社）

如同上季，馬古尼的精神與態度不變，坐後備沒怨言，球隊需要他時，召之能戰，並踢出好表現，甚至拯救球隊，今場歐霸就是其中一場好例子。

在坦赫格領軍下，曼聯近10場歐洲賽只得1勝，其餘9場4和5負。那場勝仗就是上季歐聯分組賽主場對哥本哈根，入球球員正是馬古尼，全靠他的頭槌，曼聯得以1：0小勝。

上季作客贏維拉2：1，凱倫開紀錄的入球來自馬古尼的助攻。上季足總盃對高雲地利，馬古尼又入了一個頭槌。上季聯賽主場對錫菲聯，曼聯先落後，靠馬古尼追平後才有4：2的勝利。上季尾，曼聯陷中堅荒，需要卡斯米路客串，全靠馬古尼指揮若定，支撐大局。

若非馬古尼補時建功，今場曼聯又輸波。（路透社）

今仗對波圖的賽後，馬古尼批評了球隊的防守，他說：「當你在如這個地方作客領先2：0時，你必須要更加穩固一點防守。太多空間了，讓對手太多傳中入禁區，我們最終吃到苦果。」

他續說：「在上半場，我們控球在腳時踢得好好，但無球時要做得更多。」

般奴被逐後，曼聯隊長臂章落在卡斯米路手上。（路透社）

曼聯初段由拉舒福特及凱倫各建一功，領先2：0，形勢大好，但在27及34分鐘連番失守，突然被追成2：2。對於球隊在7分鐘失兩球，葬送大好形勢，馬古尼認為與球隊的心理質素有關，他說：「當你領先兩球之後失球，信念可能有點被動搖，我們能否繼續取勝？這是我們需要注意及關注的事，這種事發生太多次了！」

「當失球後，我們要團結起來，重新合為一體，團結一致，因為這是足球的一部分，也是我們要做得更好的事情。如果我們今季想成功，就不能常常失兩球。」

馬古尼與隊友慶祝入球。（路透社）

當見迪歷特及馬天尼斯季初表現一場好、一場壞，馬古尼是否值得更多的上陣機會？

當見般奴費南迪斯一而再急躁領紅，馬古尼是否更戴上值得隊長臂章？