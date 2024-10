歐霸｜曼聯半場「謎之換人」收起拉舒福特　坦赫格解釋：非針對他

曼聯在周四(3日)晚的歐霸作客以3:3逼和波圖,曼聯的英格蘭翼鋒拉舒福特今仗表現回勇,上半場有入波兼助攻,一度幫球隊領先2:0,惜半場被追成2:2,全場踢成3:3。難得拉舒福特好狀態,但曼聯領隊坦赫格在中場休息卻作出「謎之換人」,由加拿祖入替拉舒福特。坦赫格賽後表示拉舒福特沒有受傷,聲稱換人是為了輪換,留力聯賽對維拉,而且他這個換人並非針對拉舒福特,只是希望調派加拿祖上陣。



難得拉舒福特今場踢得好好,在左路很有威脅,先入球,再助攻,幫曼聯一度領先2:0。(Getty Images)

對於半場以加拿祖入替拉舒福特的決定,坦赫格解釋:「我們一定要輪換。加拿祖,我們沒有派他打正選。他之前比賽表現好好,不只是周日(對熱刺),我覺得是整個球季也是。」坦赫格認為加拿祖今季表現好好,為球隊帶來進攻威脅,會助攻及入球。

曼聯將會在接下來的星期日英超作客對阿士東維拉。坦赫格續說:「我們換人,因為接下來星期日又有另一場硬仗,所以我們要球員到時有好狀態候命,可以充滿活力地上陣。很快就要對維拉,對方比我們多一日時間恢復,而且這場是作客比賽,我們需要體能充沛的球員上陣。」半場換人的時候,曼聯與波圖踢成2:2,勝負未分。加拿祖上陣後,在下半場沒有太大建樹,表現不如上半場的拉舒福特搶鏡。

加拿祖下半場入替。(Getty Images)

記者追問,拉舒福特被換走是否與他在第一個失球時的防守有關,坦赫格說:「如我所說,我要回顧一下,而我認為我們今場左側的防守確實不好。拉舒福特也是其中一分子。不過,如我之前所說,這(換人)是因為我要換加拿祖入來,並非針對拉舒福特(it had to do with Garnacho and nothing against Rashy)。」

坦赫格出席賽後記者會。(Getty Images)

坦赫格表現球隊開局表現好好,佔主導優勢,但攻入兩球後反而失去控制。他表示開局及完場前都踢得好,但中段表現不好,而且防守上都要改善。

曼聯近況低迷,連續4場比賽不勝,只得3和1負,而且連續兩場失3球。目前,曼聯在英超排第13位,而在歐霸聯賽則排第21位。坦赫格說:「不要在這個時刻評價我們。請在季尾才評價。我們還在過程之中,未來會有改善的。我們已經連續兩個球季可以入到盃賽的決賽。我們會令球隊更上一層樓。」

「我們將會繼續努力及戰鬥。你可以見到教練團隊及球隊之間的鬥志及關係。球員之間,團結一致,鬥志十足。我們都想實現目標,朝同一方向前進。我們擁有這樣心理質素及精神意志,但在某些防守方面,我們需要加倍努力。」