歐霸｜曼聯半場「謎之換人」收起拉舒福特　坦赫格解釋：非針對他

曼聯在周四（3日）晚的歐霸作客以3：3逼和波圖，曼聯的英格蘭翼鋒拉舒福特今仗表現回勇，上半場有入波兼助攻，一度幫球隊領先2：0，惜半場被追成2：2，全場踢成3：3。難得拉舒福特好狀態，但曼聯領隊坦赫格在中場休息卻作出「謎之換人」，由加拿祖入替拉舒福特。坦赫格賽後表示拉舒福特沒有受傷，聲稱換人是為了輪換，留力聯賽對維拉，而且他這個換人並非針對拉舒福特，只是希望調派加拿祖上陣。



難得拉舒福特今場踢得好好，在左路很有威脅，先入球，再助攻，幫曼聯一度領先2：0。（Getty Images）

對於半場以加拿祖入替拉舒福特的決定，坦赫格解釋：「我們一定要輪換。加拿祖，我們沒有派他打正選。他之前比賽表現好好，不只是周日（對熱刺），我覺得是整個球季也是。」坦赫格認為加拿祖今季表現好好，為球隊帶來進攻威脅，會助攻及入球。

曼聯將會在接下來的星期日英超作客對阿士東維拉。坦赫格續說：「我們換人，因為接下來星期日又有另一場硬仗，所以我們要球員到時有好狀態候命，可以充滿活力地上陣。很快就要對維拉，對方比我們多一日時間恢復，而且這場是作客比賽，我們需要體能充沛的球員上陣。」半場換人的時候，曼聯與波圖踢成2：2，勝負未分。加拿祖上陣後，在下半場沒有太大建樹，表現不如上半場的拉舒福特搶鏡。

加拿祖下半場入替。（Getty Images）

記者追問，拉舒福特被換走是否與他在第一個失球時的防守有關，坦赫格說：「如我所說，我要回顧一下，而我認為我們今場左側的防守確實不好。拉舒福特也是其中一分子。不過，如我之前所說，這（換人）是因為我要換加拿祖入來，並非針對拉舒福特（it had to do with Garnacho and nothing against Rashy）。」

坦赫格出席賽後記者會。（Getty Images）

坦赫格表現球隊開局表現好好，佔主導優勢，但攻入兩球後反而失去控制。他表示開局及完場前都踢得好，但中段表現不好，而且防守上都要改善。

曼聯近況低迷，連續4場比賽不勝，只得3和1負，而且連續兩場失3球。目前，曼聯在英超排第13位，而在歐霸聯賽則排第21位。坦赫格說：「不要在這個時刻評價我們。請在季尾才評價。我們還在過程之中，未來會有改善的。我們已經連續兩個球季可以入到盃賽的決賽。我們會令球隊更上一層樓。」

「我們將會繼續努力及戰鬥。你可以見到教練團隊及球隊之間的鬥志及關係。球員之間，團結一致，鬥志十足。我們都想實現目標，朝同一方向前進。我們擁有這樣心理質素及精神意志，但在某些防守方面，我們需要加倍努力。」