歐霸球評｜波圖3:3曼聯｜紅魔鬼表現時好時壞 三大戰犯累失分

如果是曼聯球迷，要怎樣去理解這一場歐霸比賽呢？明明領先2：0，卻又反落後2：3，更有隊長般奴費南迪斯再度領紅被逐，然而當以為葬送好局的時候，後備入替的馬古尼卻在補時頂成3：3，助「紅魔鬼」最終作客波圖搶回一分。



如果是曼聯球迷，對於這一場和局，應該是開心？還是怨憤？我看，更多的是困惑吧？到底還要經歷多少次這樣的時好時壞，才真的重拾正軌呢？



曼聯主帥坦赫格今仗罕有地出齊「兩老」卡斯米路與艾歷臣擔任中場中正選，雖然看似活力不足，但皮球的運轉確實較之前暢順，連帶近兩季一直被人詬病的拉舒福特今仗都「迴光反照」，在7分鐘便施展招牌動作，禁區內切推大位射近柱入網，20分鐘又助攻海倫近射得手，雖說波圖門將迪奧高哥斯達兩個入球都輸近柱，絕對可以做好一點，但拉舒福特貢獻一入球一助攻助球隊領先2：0，也是事實。

拉舒福特進攻發揮不錯，但防守卻偷懶。（路透社）

不過，如果細心觀察的話，拉舒福特今場進攻端雖表現不俗，但防守卻偷懶，波圖也針對曼聯的左路進攻，令其左閘達洛治長時間一對二，而波圖追平2：2的兩球，都是源自右路傳中。第一個失球在27分鐘出現，當時波圖右閘祖奧馬利奧已開往禁區邊緣，但拉舒福特還在輕鬆踱步，眼白白看着馬利奧輕鬆傳中，曼聯後衛馬沙拉奧雖頂到，但皮球卻飛向球門，門將奧拿拿神勇撲出，卻被波圖的比比近門「執死雞」。

7分鐘後，曼聯再失一球，當時波圖攻到去禁區，拉舒福特這次有回防，但沒有意識散出去，或回到自己的崗位，結果波圖再次能在右路無人看管下傳中，並由今仗表現出色的奧莫朗迪安（Samuel Omorodion）近門頂成2：2。

波圖小將奧莫朗迪安（右）完全將「沙場老將」迪歷特比下去。（路透社）

說到這裏，就要數曼聯第二個「戰犯」菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）。誠然，奧莫朗迪安今仗表現搶鏡，身高6呎4吋的他，制空力強，而且步大力雄，要防守他不是易事。然而，這名尼日利亞裔西班牙小國腳只得20歲，迪歷特卻久經沙場，理論上無論從實力與經驗，足以單對單應付，但實際上多次交鋒卻輸給對手，曼聯第2個失球他被奧莫朗迪安力壓頂入，第3個失球他明明看管着奧莫朗迪安，但後者走位時一個簡單晃身，便從迪歷特身後繞到身前，並接應比比橫傳搶點撞射破網，也令波圖反超3：2。

馬古尼頂上功夫一流，今仗又救了曼聯。（路透社）

從數據上看，迪歷特好像表現不錯，沒有被扭過、7次解圍、62%頂贏對手，但被一個20歲小子玩弄於股掌之中，實在難堪，而這也解釋了，為何他之前在拜仁慕尼黑、還有在荷蘭國家隊，都被貶後備。而今場入替他的馬古尼補時1分鐘接應角球頂入，也令人不禁懷疑，馬古尼是不是比迪歷特更值得擔任正選？

般奴費南迪斯領紅有點不幸，但沒有他的曼聯，進攻卻似乎更流暢。（路透社）

第三個戰犯不用多說，顯然是隊長般奴費南迪斯。說他是戰犯，不是因為他繼對熱刺後再度被逐（熱刺那張紅牌也打甩了），畢竟他第二張黃牌，其實只是想伸盡腳去接應加拿祖的傳中而已，兩黃一紅是不幸多於鹵莽。般奴的問題，也不是今天才出現：太喜歡上腳，卻拖慢了進攻節奏；太希望作出致命傳送，卻過於冒險常常失去控球權，今仗便有10次；太在意身先士卒跑前壓逼，卻忽略隊友未及時跟上，頓變失位。

無論熱刺一仗，或是今場，當般奴被逐後，曼聯的組織都變得順暢得多，攻勢也不會太過複雜，反而是透過傳中與翼鋒內切射製造威脅。馬古尼補時頂入追平，其頂上功夫固然值得稱道，但更重要是，曼聯透過簡單有效的攻勢，不斷向波圖施壓，卒之獲得回報。

曼聯於歐霸兩連和後，以2分排歐霸榜第21位；同樣來自英超的熱刺，雖然派了多名副選上陣，但仍作客以2：1擊敗匈牙利的費倫斯華路士，兩戰兩勝排第3，僅次以較佳得失球分踞首次席的拉素與里昂。