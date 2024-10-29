金球獎2024｜曼城西班牙防中洛迪首度封王　邦瑪迪蟬聯封后

第68屆足球金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮，於當地時間周一（10月28日）在巴黎舉行。男足金球獎由曼城的西班牙防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）奪得，結果與賽前流出的得獎名單有出入。女子金球獎則續由去屆得主、西班牙的艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）獲得。 另外，由於皇馬杯葛今次頒獎禮，雖然球隊及部份成員獲獎，但無人出席領取。



圖為2024年10月28日，第68 屆足球金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮，艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）蟬聯女足金球獎。（Reuters）

頒獎禮前得獎名單流出

今屆是近21年來，首次C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及美斯（Lionel Messi）未有入圍。這也是自2007年以來，男子金球獎第3次不是由美斯或C朗奪得。

28歲的洛迪與效力皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.），均為今屆得獎熱門。但此前網上流傳的得獎名單顯示，24歲巴西國腳雲尼斯奧斯獲得630分，力壓第2位、獲得576分的洛迪，排第3者為獲得422分、皇馬的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。

女子球員方面，艾坦娜邦瑪迪一直被視今屆大熱，這名世界盃冠軍成員，效力巴塞隆拿續有好表現，並助球隊奪得連續第5個聯賽冠軍。

圖為2024年10月28日，第68屆足球金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮，曼城的西班牙防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）奪得男足金球獎。（Reuters）

拉明耶馬奪金童獎 哈利卡尼及麥巴比同獲武勒獎

金球獎的評審團由FIFA世界排名前100國家的記者組成，另頒發多個獎項。其中，巴塞隆拿17歲鋒將拉明耶馬（Lamine Yamal）奪得亦稱「金童獎」的「高柏獎」。

頒予入球最多男足球員的武勒獎，則由效力拜仁慕尼黑的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane），以及效力皇馬的法國球星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）一同獲得。

達米安馬天尼斯蟬聯最佳門將

目前效力阿士東維拉的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），蟬聯最佳門將。最佳女足教練是剛於夏天離任車路士的希思（Emma Hayes）、男足教練則為皇馬主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）。

金球獎2024年得獎名單：

男足金球獎： 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

女足金球獎：艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）

高柏獎（最佳21歲以下男足球員）： 拉明耶馬（Lamine Yamal）

耶辛獎（最佳男足門將）：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

武勒獎（入球最多男足球員）： 哈利卡尼（Harry Kane）及麥巴比（Kylian Mbappe）

最佳男子球會： 皇家馬德里

最佳女子球會： 巴塞隆拿

蘇古迪斯獎（人道主義工作嘉許）： 艾莫素（Jennifer Hermoso）

最佳年度男足教練：安察洛堤（Carlo Ancelotti）

最佳年度女足教練：希思（Emma Hayes）