金球獎2023｜中國評委將麥巴比列第五選擇　駱明撰文解釋投票取向

金球獎2023結果出爐，美斯（Lionel Messi）以大熱姿態第8次贏得金球獎，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及基利安麥巴比（Kylian Mbappé）緊隨其後。金球獎的中國區評委、《體壇周報》總編輯駱明今晨撰文，透露自己的投票選擇，美斯及夏蘭特也是他的頭兩號心水，但他將麥巴比排到第5心水，在奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪之後。

駱明特地再在微博解釋將麥巴比排在第5選擇的原因，一來他傾向投給被忽視的中場球員，二來他反問網民麥巴比上季真的比迪布尼或洛迪踢得好嗎？駱明還表示，在踢決賽前，法國在去年世界盃表現最佳的球員是基沙文而非麥巴比。



駱明分享自己的金球獎投票選擇，依次序是美斯、夏蘭特、迪布尼、洛迪、麥巴比。（駱明微博）

駱明表示，美斯在去年底世界盃為阿根廷贏得冠軍，同時獲選為最佳球員，攻入7球，3次助攻，對荷蘭及克羅地亞時有「助攻神作」，所以在金球獎爭奪中佔優。

駱明當時對評選金球獎已有大概的看法，只有美斯歐聯表現不佳，其他人才有機會爭獎；想跟美斯爭獎的人當中，若果世界盃有好表現，在歐聯還必須要有2021年尼高路簡迪帶領車路士贏冠軍的演出；若果世界盃表現不佳的，在球會則要有2022年賓施馬領皇家馬德里贏歐聯及西甲的發揮。

駱明認為夏蘭特上季尾表現欠統治力，不如再上一季的賓施馬。（路透社）

最終，曼城贏得三冠王，比去年的皇馬還多一個冠軍。駱明認為夏蘭特是曼城贏得三冠王的關鍵因素，上季攻入52球，戰術作用極大，但他提出夏蘭特上季最後8場只入1球，表現無法跟去年賓施馬統治歐聯相比，加上夏蘭特連世界盃決賽周也踢不到，所以他將夏蘭特放在第二選擇，未能超越美斯。其他曼城的三冠王重要功臣如迪布尼、根簡度（比利時及德國分組賽出局）及洛迪（西班牙16強上步）在世界盃的表現也不好，亦難以威脅美斯。

美斯以大熱姿態贏得金球獎。（路透社）

駱明表示，如非迪布尼在歐聯決賽早段傷出，而是踢出決定性的表現，他可能會考慮將迪布尼放上第二選擇。他認為曼城防中洛迪上季有功勞，也有苦勞，歐聯決賽更靠他一箭定江山，「把他放在選票第四位，我只擔心是否低估了他。」

麥巴比在金球獎評選中排第3位，而在駱明的選票中，他則為第五選擇。（路透社）

駱明認為麥巴比在世界盃表現耀眼，若果巴黎聖日耳門的歐聯成績再好一點，他會考慮把麥巴比排得更高。他跟住再在微博解釋將麥巴比擺在第五選擇的原因，反問網民麥巴比上季表現真的比迪布尼或洛迪出色嗎？在歐洲足協評選的上季最佳球員中，麥巴比也是排第6名。

洛迪昨晚都有出席頒獎禮。（路透社）

駱明還解釋，他會傾向支持鋒芒不如前鋒的中場球員，他寫：「評委給金球獎投票，不是單純的預測結果，而是要表達自己的態度。在金球獎中，進球能手本來就更易受青睞。故而我在投票中，一直稍傾向於被忽視太多的中場球員。」雖然麥巴比在世界盃決賽大演帽子戲法，但駱明認為法國在決賽前表現最佳的球員是基沙文，基沙文回到中場分波，積極參與防守，踢出真正的大師水準。