金球獎2023｜祖高域亂入後台與網路紅人碰面　「扮嘢祖」重出江湖

曾幾何時，祖高域（Novak Djokovic，又譯德約科維奇）有「扮嘢祖」的稱號，這名網球「一哥」擔任金球獎（Ballon d'or）的頒獎嘉賓，當他造訪後台時，想不到「扮嘢祖」竟然再度上線，更自稱是AC米蘭的新兵。



祖高域日前擔任金球獎的頒獎嘉賓，西班牙女足球星艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）從他手上接過殊榮。這名塞爾維亞球星在紅地毯時接受訪問，談及足球與他的關係，「我從小到大都是足球迷，因為我父親曾經是職業足球員，在他的薰陶下成長，我十分興奮能夠到場。」

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邦瑪迪在祖高域手上獲得金球獎殊榮。（路透社）

祖高域曾有「扮嘢祖」的稱號，當年他曾經模仿舒拉寶娃，為人津津樂道，隨他逐漸成熟，「扮嘢祖」近年少有亮相，想不到他在金球獎的後台再度登場。美國知名YouTuber Speed也在金球獎亮相，這名網路紅人是C朗拿度的「忠粉」，他在後台遇上祖高域，兩人相遇的片段更在網上瘋傳。

想不到「扮嘢祖」在金球獎重出江湖。（路透社）

在金球獎這個場合，大多出席的都與足球有關，當Speed看到祖高域時，未能認出他，只是覺得十分面熟，Speed問：「喂兄弟，你好面善，你叫咩名？」見祖高域未有回應，Speed再追問，祖高域打趣地回應：「我係AC米蘭新星，我仲未上過場，下場我就會出，我準備好戴帽！」

當Speed聽到AC米蘭時，隨即點頭，彷彿與喚醒他的記憶，然後兩人再擊掌示好。Speed隨後在社交網站上載與祖高域碰面的片段，並配上「Speed與AC米蘭球員見面（唔記得叫咩名）」，隨即引來不少網民回應，笑說：「你梗係唔認得啦，因為佢打網球嘛」，更多網民驚訝他為何認不出祖高域。