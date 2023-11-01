C朗讚好質疑美斯影片　片主稱只應拿5座金球獎　摩根：金球被操控

美斯（Lionel Messi）八奪金球獎，史無前例，但有西班牙記者拍片質疑，認為美斯只有5座金球獎是實至名歸的，有3座是名不正、言不順的。5次贏得金球獎的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）讚好了影片，並留下4個「笑喊」的表情符號。



C朗讚好了一段質疑美斯八奪金球獎的影片。（Instagram截圖）

西班牙《阿斯報》體育電視台的Instagram發布了一段影片，記者朗些路（Tomas Roncero）評論美斯第8次贏得金球獎。他說：「各位朋友好，我們都已知道，他們又要將金球獎頒予美斯。他去了邁阿密等掛靴，但其實在巴黎聖日耳門的時候，他都已經像等退役，備戰世界盃。對的，他贏了世界盃，但入了6球十二碼。」

在去年底的卡塔爾世界盃，美斯帶領阿根廷封王，美斯在法定時間射入了4球十二碼，另外在互射十二碼階段射入兩球。美斯在這屆世界盃有3個非十二碼入球，還有3次助攻，他以7個入球排射手榜次席。

美斯周一晚獲頒個人生涯第8座金球獎。（Getty Images）

朗些路在片段中續說：「世界盃已經是10個月前的事，我們現在都11月了。美斯現有8座金球獎，但他其實只應有5座。他搶了沙維/恩尼斯達、羅拔利雲度夫斯基及夏蘭特的金球獎，利雲度夫斯基一季贏了6個錦標，夏蘭特上季是所有賽事的神射手。」

朗些路所提到的是2010、2021及2023年三屆金球獎。在2010年，西班牙贏得世界盃冠軍，但兩大功臣恩尼斯達及沙維的金球獎排名在美斯之下。利雲度夫斯基贏盡錦標的是2020年，但那屆金球獎因疫情取消，而在20/21球季他仍然大勇，以41個德甲入球得到歐洲金靴獎，但在金球獎則不敵贏得美洲盃的美斯。

朗些路提到很喜歡「8」這個數字，因為在2020年的歐聯8強，拜仁慕尼黑對美斯的巴塞隆拿攻入8球，贏8：2晉級。他笑着補充：「並非每一天也是好日子的，對嗎？里奧（美斯）。恭喜你。」

西班牙《阿斯報》之後分享了C朗的留言。（Instagram）

片段一出，引來球壇巨星C朗的注意，他讚好了片段，並在留言中留下了4個「笑喊」的表情符號。之後，有超過3萬則留言回應C朗。

外國體育網站《Sportbible》稱朗些路是西班牙體育記者，也是著名的皇家馬德里及C朗球迷，也是一個西班牙電視體育清談節目的主持。

C朗贏過5次金球獎。（Getty Images）

英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦在社交網站簡短回應美斯八奪金球獎，他表示：「美斯今年荒唐地贏得了金球獎，進一步證明整個『金球』的系統是被操控的。他本應少兩個的，而C朗本身應該多兩個的，夏蘭特應該是今年的贏家。完。」

摩根與C朗關係友好，去年C朗與曼聯交惡，C朗正是接受摩根的訪問，炮轟曼聯上下，最終他與曼聯解約離隊，轉投沙特的艾納斯。