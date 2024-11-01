LoL世界賽｜決賽T1鬥BLG五大看點：Faker五冠　還是全華班爭氣？

LoL英雄聯盟（League of Legends）世界賽S14周六晚（11月2日）將會上演萬眾期待的決賽，衛冕的韓國戰隊T1決戰中國戰隊BLG，包括TVB及多個網上頻道都會直播這場電競大戰，本文為大家介紹這場賽事幾個看點。



LoL世界賽決賽：T1對BLG｜直播資訊

日期及時間：11月2日晚上10時（香港時間）

地點：倫敦The O2 arena

直播：

TVB：81翡翠台、84明珠台（設普通話及廣東話直播）

網上頻道（只列部份）：

Youtube 中文英文 Twitch 中文 英文 英文直播主Caedrel

LoL世界賽決賽：T1對BLG｜五大看點

1. BLG爭隊史首冠 Vs T1及Faker爭第五冠 + 追平連霸紀錄

BLG在2018年才成軍，全名Bilibili Gaming，母公司是內地影片平台嗶哩嗶哩（bilibili），歷年除了5次奪得LPL賽季冠軍，就未曾贏得過國際賽主要錦標，今次強勢挑戰首冠。

T1由韓國電訊公司SK電訊和美國體育娛樂公司Comcast Spectacor合資營運，前身是SKT T1，Faker在2013年的S3初出道時，便以17歲之齡領SKT首度奪得世界冠軍。來到S14，SKT已更名為T1，28歲的Faker仍在陣，他和T1也已第9次參加世界賽，並第7次打入決賽，意味至今一半世界賽決賽都有他的身影。Faker已經手握4個世界冠軍，所有紀錄都遠遠拋離其他對手，是毋庸置疑的史上最佳（GOAT）；事實上，即使將他的生涯錦標數目除二，也能成為兩個GOAT，難有其他選手相比。

Faker和T1經歷一個極為艱難的夏天，他也因為傷患改掉十多年的習慣和設備，適應數月，今次在世界賽再次展現「大魔王」本色，4強擊敗被視為現役最佳中路的Chovy，若在決賽再挫另一強大中路、BLG的knight，贏得生涯第5個世界賽冠軍的話，將再刷新紀錄，繼續將生涯提升到後來者極難追上的高度。

2. T1世界賽BO5對LPL不敗 Vs BLG從未在BO5敗予T1

T1對戰BLG有點「矛盾對決」的意味，畢竟T1在世界賽每每發揮驚人，連同前身SKT，至今從來未曾在世界賽的BO5（五局三勝）淘汰賽輸給中國LPL戰隊，特別是上屆世界賽由8強開始先擊敗LNG、4強又打倒冠軍大熱JDG、決賽3:0完封WBG奪冠，保持「LPL殺手」的名號。來到今屆走勢持續，T1在8強3:0橫掃TES。值得留意的是，7月在沙特阿拉伯舉行的電競世界盃，在BO5的決賽，T1也以3:1擊敗TES封王。

T1（前稱SKT）對LPL戰隊的世界賽BO5不敗走勢：

2013年決賽：SKT 3:0 RYL

2016年8強： SKT 3:1 RNG

2017年4強： SKT 3:2 RNG

2022年8強： T1 3:0 RNG、4強 T1 3:1 JDG

2023年8強： T1 3:0 LNG、4強 T1 3:1 JDG、決賽 T1 3:0 WBG

2024年8強： T1 3:0 TES

TES在8強遭T1淘汰，成為又一支在世界賽BO5倒在T1腳下的LPL戰隊。（flickr/lolesports）

不過，T1這個BO5不敗紀錄僅限於世界賽，在季中邀請賽（MSI）對BLG已錄得3連敗，若單計面對有BLG現役上路Bin在的戰隊，則已4連敗，意味無論今場由哪一隊奪冠，都會有一個「不敗身」被破。但值得留意的是，T1今年在MSI對BLG雖然兩戰皆北，不過在電競世界盃8強碰頭以3:1獲勝、今屆世界賽也曾在瑞士輪碰頭，當時T1以1:0勝出。

BLG在BO5賽事對T1的3連勝：

2023 MSI敗者組決賽 T1 2:3 BLG

2024 MSI 8強 T1 1:3 BLG、敗者組決賽 T1 2:3 BLG

BLG在今年季中邀請賽，在8強及敗者組決賽都擊敗T1。（X@lolesports）

3. LPL戰隊首度「全華班」奪冠 Vs 「ZOFGK」成為史一陣容

14屆世界賽以來，共有3支來自中國賽區的戰隊曾奪冠，包括2018年的iG、2019年的FPX和21年的EDG，但共通點是陣中都有至少兩名韓國選手，尤其在中路位置上都是韓援，至今未曾有「全華班」的中國賽區戰隊奪冠。

BLG作為自2013年世界賽亞軍「皇族」（Royal Club）以來，首支打入世界賽決賽的「全華班」戰隊，獲譽為最強全華班，自然希望再下一城，成為史上首支奪冠的「全華班」中國賽區戰隊。

BLG的「全華班」陣容，左起：上路Bin、打野Wei、打野Xun、中路knight 、下路Elk、輔助ON。（Flickr/lolesports）

T1方面，目前取選手ID第一個字而成、被稱為「ZOFGK」的陣容，包括上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、中路Faker（李相赫）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析），已合作3年之久，在隊伍更迭頻繁的LoL相當罕有。這個陣容組成3年都打入世界賽決賽，成為第一支能以相同陣容連續進入3屆決賽的戰隊。

3年來，「ZOFGK」在所有賽事都至少能打入4強或三甲，雖然連續兩年夏季賽都曾陷入低潮、也曾「五連亞」，但往往能在最受重視的世界賽交出好表現。若然「ZOFGK」真的達成二連霸，就會成為第一個以原班人馬衛冕的陣容。另外，世界賽史上的衛冕之師，只得2015和2016的SKT T1，倘「ZOFGK」能追平這個紀錄，將毫無疑問成為LoL史上最成功的陣容。

被稱為ZOFGK的T1現役陣容已合作3年之久。（X@lolesports）

4. Bin「接Faker班」 Vs 「接Faker下班」

BLG的Bin和T1的Zeus被視為世界賽兩位最強上路選手，Bin也一直不吝嗇對Zeus的欣賞，從去年MSI到今屆世界賽都多次明言，自己和Zeus是最強的上路，希望能在決賽交手；Zeus對他也有一樣評價，惺惺相惜。

Bin也被網民發現，他在6年前未成為職業選手時，曾在網上為了維護Faker與人罵戰；今屆世界賽，他受訪時也曾表示，若有天Faker退役，「我希望我就是可以接班的人」。不過BLG在瑞士輪不敵T1後，他便遭網民揶揄「只能接Faker下班」，但其實該仗他發揮絕不失禮，曾單殺Zeus幾乎為BLG力挽狂瀾。無論如何，今仗Bin要跟最欣賞的對手交手、也要和偶像正面爭奪世界冠軍，對他個人和生涯而言，意義重大。

Bin是今屆最受注目的選手之一。（flickr/lolesports）

5. 有望成為電競史上最高收視賽事

T1打入決賽，最開心的當然是遊戲營運商及主辦方拳頭遊戲（Riot Games），畢竟T1就是流量保證，上屆決賽對WBG直落三局取勝已吸引破電競史上紀錄的逾640萬人收看（不計算內地平台）。

今屆收視前5的賽事，有4場都是T1的比賽，他們在4強對GEN的賽事接近498萬人收看，超越去年T1對JDG（約430萬人），成為世界賽史上最高收視的4強賽事，可以預期決賽流量會更高，有望再一次刷新紀錄。

世界賽史上最高收視的4強賽事（不計算內地平台）：