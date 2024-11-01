LoL世界賽2024｜決賽11.2賽程時間+直播連結 T1挫GEN與BLG爭冠

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）2024世界大賽已完成4強階段，T1擊敗死敵GEN，連續3年打入決賽；另一場LPL內鬥則由BLG橫掃WBG。T1將會在11月2日在倫敦與BLG爭奪冠軍，本文為大家更新賽程、戰績、直播連結及隊伍介紹。



LoL世界賽2024｜最新賽程及戰績

LoL世界賽｜決賽

11月2日 - T1 (LCK #4) Vs BLG (LPL #1)

香港時間 晚上10:00

LoL世界賽｜4強淘汰賽

WBG (LPL #4) 0:3BLG (LPL #1)

T1 (LCK #4) 3:1 GEN(LCK #2)

來到S14，已28歲的Faker仍然出現在4強、也仍是最有叫座力的選手。（Flickr/lolesports）

LoL世界賽｜最新戰績

WBG (LPL #4) Vs BLG (LPL #1) - BO5淘汰賽

T1 (LCK #4) Vs GEN(LCK #2) - BO5淘汰賽

LoL世界賽｜直播連結

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LoL世界賽｜4強戰隊介紹

T1（衛冕戰隊／LCK 4號種子）

LoL世界賽2024隊伍：T1，左起：上路Zeus、打野Oner、中路Faker、下路Gumayusi、輔助Keria。（Flickr/lolesports）

T1陣容：

上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、中路Faker（李相赫）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析）

T1是上屆世界賽冠軍、保持單一隊伍世界賽奪冠紀錄（4次），惟今夏表現低迷，在LCK輸給弱旅、各人尤其Faker狀態不佳、在季後賽排名第3，連在世界賽地區資格賽（冒泡賽）也打到最後一輪，在對KT的生死戰中打到第5局才驚險獲勝，以4號種子身份奪得世界賽門票，在世界賽前不獲看好。

不過在這項全季最重要錦標展開後，他們即進入「世界賽的T1」模式，狀態大幅提升，8強以3:0橫掃LPL二號種子TES，不僅創下同一陣容連續3年打入世界賽4強的紀錄，也令Faker延續生涯9次打入世界賽都至少進入4強的紀錄。T1在4強遇上此前10次交手都未能擊敗的GEN，卻在這最關鍵時刻交出精彩表現，以3:1擊敗強敵，決賽要與BLG交手，連繽3年打入世界賽決賽，相當驚人。T1在世界賽的BO5淘汰賽從未敗予過LPL戰隊，今次能否成功衛冕，摘下第5顆星星？

晉級過程：

瑞士輪 3:1晉級（0:1負TES、1:0勝PNG、1:0勝BLG、1:0勝G2）

8強 3:0淘汰TES

4強 3:1淘汰GEN

BLG（應屆LPL春季及夏季賽冠軍／LPL 1號種子）

LoL世界賽2024隊伍：BLG，左起：上路Bin、打野Wei、打野Xun、中路knight 、下路Elk、輔助ON。（Flickr/lolesports）

BLG陣容：

上路Bin（陳澤彬）、打野Wei（閆揚威）、打野Xun（彭立勛）、中路knight（卓定）、下路Elk（趙嘉豪）、輔助ON（駱文俊）

LPL上屆在世界賽雖然有3隊打入4強，卻在「圍剿」T1的形勢下反遭「一穿三」，今屆矢志復仇，而在國內無敵的BLG自然是最大希望。

不過BLG在瑞士輪表現平平，接連敗予LNG和T1，打野Wei因而失去正選，換上自MSI失冠後一直做後備的Xun，終在2-2的絕境下險勝G2，驚險晉級8強，但他們在8強反彈，遇上LCK夏季冠軍HLE，卻在knight和Elk的絕佳演出下，強勢地3:1擊敗對手，進入4強。4強對發揮意外地躍進的WBG，BLG自是熱門，最後順利直落三局擊敗對手，率先打入決賽，可說是低開高收。

晉級過程：

瑞士輪 3:2晉級（1:0勝MDK、0:1負LNG、0:1負T1、2:0勝PSG、2:1勝G2）

8強 3:1淘汰HLE

4強 3:0淘汰WBG

LoL世界賽｜瑞士制賽果(早前紀錄)