英雄聯盟LoL世界賽8強｜FLY驚喜演出逼GEN入絕境　T1霸氣血洗TES

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）世界大賽S14已決出4強隊伍，而8強的賽果也頗讓人意外，尤其周日（20日）晚韓國LCK的GEN對北美戰隊FLY，本被視為實力最懸殊的對碰，未料卻打足五局；另有兩支獲看好的隊伍，都在8強黯然出局。

4強將會在10月26及27日上演，分別是兩場中國賽區及韓國賽區的「內戰」。



按此觀看：LoL世界賽｜4強賽程表／戰績／時間／直播連結懶人包

LoL世界賽：FlyQuest成為8強最令人驚喜的隊伍。（flickr/lolesports）

最驚喜：FLY 2:3 GEN

LoL世界賽8強中，較異軍突起的當數北美賽區的FLY，他們在瑞士輪「籤運」不俗，先後擊敗越南的GAM和台灣的PSG，雖然不敵韓國戰隊DK和HLE，但在2-2的生死戰抽中另一支北美戰隊TL，終成功晉身8強，卻抽中被視為冠軍大熱門的GEN，賽前，無論是賽評或粉絲都認定這場是實力差距最大的8強賽事，預測Gen.G能輕鬆以3:0或3:1獲勝。

FLY早已明言，因為不想洩露選角戰術，不會跟東方戰隊打練習賽，對GEN的第一局，FLY就在中路選出瑟菈紛，配合上路加里歐，很快就打出優勢，最終人頭數14:3、經濟差領先近7000下輾壓GEN，先勝一局。GEN第二局由Chovy拿出卡薩丁、「野王」Canyon選出絕活奈德麗，26分鐘就擊敗FLY扳回一局。

LoL世界賽：Gen.G被視為奪冠大熱，卻一度遭FLY逼到絕境。（flickr/lolesports）

未料到第三局，今場首次在藍方選角的FLY又選出世界賽版本罕見的中路捷莉，加上新人下路Massu的凱莎發揮出色打出11/0/8，再勝一局，率先「叫糊」。不過FLY在第四局稍顯急進、多次gank失敗反被抓死，GEN又再追平2:2。

FLY速吃巴龍的決定最終不成功、更成仁。（直播截圖）

「戰歌」響起進入決勝的第五局，GEN選出中路史茅德、下路希格斯，後期取勝的意圖明顯，FLY則在打野選出費德提克、上路瑟提，早期不落下風，惟一次偷巴龍的決定成為關鍵——FLY三人偷吃巴龍，幾乎得手之際遭GEN發現，Peyz希格斯和Kiin藍寶即趕至施放大招，FLY未及撤退三人命喪，GEN即接手輕鬆吃下巴龍，一波拉開經濟差到近3000、同時再加速史茅德發育，使FLY難以扭轉局面，2:3反勝為敗，GEN則驚險地晉級4強，將會遇上老對手T1。

FLY本身相當接近完成爆冷、打入4強，最終失諸交臂，比賽時一直臉帶笑容的Bwipo，賽後受訪也不禁痛哭，不過FLY的表現也賺盡掌聲，展示北美戰隊絕非外界認為的「魚腩」。值得一提的是，FLY中路Quad曾效力LCK的DRX，2021年一度退役，但2022年受DRX奪得世界賽冠軍啟發後重新展開選手生涯，更不惜遠赴北美發展，如今在世界賽好有表現，故事觸動人心。

本有機會擊敗GEN打入4強，FLY上路Bwipo失利後痛哭。（flickr/lolesports）

最碾壓：T1 3:0 TES

衛冕的T1整個夏季都表現低迷，在世界賽資格賽（冒泡賽）更要打到最後一輪的最後一戰，才取得LCK 4號種子的資格，不被看好能衝擊第五冠；靈魂人物Faker夏季的狀態也不佳，早前T1的紀錄片中，就記載28歲的他為了控制手部傷患、延續生涯，由今年5月季中邀請賽（MSI）開始改變十多年的習用姿勢、器材也全部換掉，花許多時間調整，全為世界賽做準備。

Faker領軍的T1力爭衛冕。（flickr/lolesports）

T1在瑞士輪第一戰便不敵TES，不過該仗T1的表現已較夏季時改進極多，之後也連環擊敗BLG和G2，加上T1在世界賽的BO5賽事從未曾敗予LPL戰隊，評價提升不少；TES在瑞士輪則曾不敵GEN，但最終跟T1一樣以3:1打入8強，兩隊再相遇，賽評普遍猜測這場是實力最接近的8強賽事。

然而Faker經過5個月的調整似乎已回復不少狀態，「四小」Zeus、Oner、Gumayusi和Keria也有水準演出，T1雖然一直在紅方、首三禁用也一直是三大版本角歐蘿拉、犽凝和史加納，但完全無阻他們發揮，第一局，T1早段運營順利控下物件，同時避開團戰，到中期TES屢次逼巴龍失敗，最終兩度遭T1反打團滅，T1輕鬆先取一局。

T1在8強第二局零封TES。（直播截圖）

第二局差距更大，T1以15:0的人頭數血洗對手，TES下路JackeyLove誤登預示者後「U-Turn」的場面也惹人發笑；到第三局，T1輔助Keria選出派克並取得一血，他全場不斷遊走干擾之下令TES進退失據，加上T1這局力保下路Gumayusi的剎雅發育，最終一波團戰造就剎雅三殺，一波推上高地完成團滅、取得3:0輾壓勝。Gumayusi三戰數據合共17/0/14，反映兩隊差距；而T1除了力保世界賽BO5對LPL戰隊全勝紀錄，也連續三屆將TES上路369所在的隊伍淘汰，TES賽後亦在微博發文，為慘敗公開道歉。

雖然T1相當強勢，但進入4強需面對宿敵GEN，T1由去年開始面對GEN已十連敗，4強交手能否成功終止連敗、連續三年打入決賽，成為最大焦點。

T1輔助Keria發揮出眾，以巴德、銳空和派克遊走摧毁TES。（flickr/lolesports）

最精采：HLE 1:3 BLG

這場中韓頭號種子之戰，HLE奪得LCK夏季季後賽冠軍，備受看好；BLG雖在LPL有壓倒優勢，也有被視為世界最佳上路之一的Bin，但在瑞士輪表現得跌跌撞撞，敗予T1後打野Wei更遭貶回後備、MSI至今坐冷板的XUN重返正選，賽前外界普遍認為HLE能獲勝。

未料HLE先取一局之下，即連負兩局，上路Doran更遭Bin打出莫大差距、輔助Delight亦無甚表現。來到關鍵的第四局，HLE無路可退，早段也展現決心，經濟一直稍稍領先。兩隊中段開始不斷在團戰交鋒，互有勝負，局勢不斷搖擺。

Elk在8強的表現相當出色。（flickr/lolesports）

最精彩的一戰來自31分鐘，HLE拿下巴龍後再到小龍坑，BLG趕至成功偷下土龍、觸發團戰，HLE中路Zeka以塞勒斯偷走對手中路Knight加里歐大招，兩人再同時施放大招，形成震撼的畫面，這一波團戰BLG僅有輔助ON陣亡，最後與Zeka一輪拉扯再完成團滅。

Zeka和Knight同時施放加里歐大招：

31分鐘，HLE成功伏擊Knight後再推掉中路二塔、立刻開巴龍，BLG又趕到，HLE先擊殺Bin，但BLG未有後退，混戰到最後只餘Elk以一敵三，他殘血時先擊殺Viper、緊接開出金人再扭掉Zeka招式，兩人最終同時互殺，變成四換四，為BLG力挽狂瀾。最後BLG在40分鐘爆破主堡，淘汰HLE進入4強，跟去年一樣會對上WBG。多場團戰令這場成為選手操作上可觀性最高的一場8強賽事。

Peanut奪得世界賽冠軍的心願又一次破滅。（flickr/lolesports）

最勵志：WBG 3:1 LNG

WBG在瑞士輪表現屢遭批評，雖然在2-2生死戰擊敗DK進入8強，但兩隊同樣被視為今屆最弱的中韓戰隊。LNG則在中路Scout的精彩表現下，在瑞士輪3連勝早早鎖定8強席位，深獲外界視為黑馬份子，但早晉級也意味他們在8強前已3星期沒有比賽，埋下致命伏筆。

賽前，WBG中路Xiaohu在與Scout的對碰中被看低一線，但今仗對線完全不落下風，WBG先贏一局。第二局兩隊一直持平，到34分鐘WBG取得巴龍、乘勢由下路推上高地，更拆掉一座門牙塔，但過於深入下反遭絕境守家的LNG團滅，LNG憑這波扳回局勢追回一局1:1。不過緊接兩場，Xiaohu先後以奧利安娜和歐蘿拉交出頂級表現，領WBG以3:1擊敗對手，晉身4強，將會與BLG合演LPL內戰。