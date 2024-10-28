LoL英雄聯盟世界賽｜T1逆往績挫Gen.G　Faker歷史性第7次入決賽

英雄聯盟LoL世界賽4強，T1在周日（27日）贏出「韓國內訌」，以局數3：1淘汰Gen.G，將會在11月2日的決賽與全華班的中國隊伍BLG交鋒，力爭衛冕。T1的明星中路選手Faker（李相赫）將第7次參加世界賽決賽，過去6次入決賽得到4次冠軍。英雄聯盟LoL在社交網站分享一段Faker身後視覺的比賽影片，在11秒片段中見到Faker的螢幕高速切換多個畫面，令網民讚歎這位英雄聯盟「GOAT」的實力！



Gen.G的Chovy與T1的Faker在周日的4強正面交鋒。（x）

T1及Gen.G同屬韓國聯賽LCK，十分熟路，而Gen.G更稱得上為T1的剋星，兩隊今年在LCK曾5次交手，全數由Gen.G勝出。T1擁有享負盛名的明星級中路選手、被視為英雄聯盟史上第一人的Faker，隊友包括贏得上屆決賽MVP的上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、下路Gumayusi（李珉炯）及輔助Keria（柳岷析）。

Gen.G步入會場。（x）

Gen.G是LCK霸主，在今年春季及夏季聯賽都贏得常規賽冠軍，成員包括上路Kiin（金基仁）、打野Canyon（金建敷）、中路Chovy（鄭智勳）、下路Peyz（金修奐）及輔助Lehends（孫施尤），當中Chovy被視為當今其中一位最頂尖的中路選手，過去一季表現更勝Faker，獲得LCK春季聯賽MVP。

T1步入會場。（x）

LoL英雄聯盟世界賽4強第一局：T1勝

雖然Gen.G在國內聯賽剋制住T1，但來到世界賽4強，形勢卻是另一回事。在第一局，雙方勢均力敵直至23分鐘，T1取得巴龍後即開團戰，犧牲Oner，擊殺Canyon、Chovy及Lehends，打出精彩的一換三。T1乘勝追擊，拉開經濟優勢，在29分鐘團滅Gen.G 5人，攻破主堡，先拔頭籌。

LoL英雄聯盟世界賽4強第二局：Gen.G勝

Gen.G在第二局很快搶得優勢，3分鐘就把握機會，4人合力，擊殺Zeus及Keria。GEN逐步拉開經驗優勢超過3000，並在25分鐘贏得巴龍會戰，接着連續擊殺T1的Faker及Gumayusi，無人能阻地殺上高地。Gen.G這一局長期佔優，不用28分鐘就攻下主堡，追成局數1：1。

LoL英雄聯盟世界賽4強第三局：T1勝

第三局，T1的Zeus在1分鐘就被Gen.G 5人圍攻下擊殺，但T1慢慢將經濟差距收窄，不久後重回均勢。T1逐步佔優，不斷擊殺對手，在20分鐘的人頭數為12：2，到31分鐘攻上高地，取得「ACE」，團滅了Gen.G 5人，人頭數擴大到20：3，並隨之攻下主堡，T1領先2：1。

Faker。（x）

LoL英雄聯盟世界賽4強第四局：T1勝

T1在第四局大部分時間在人頭及經濟都佔優，但在27分鐘風雲色變，Gen.G擊殺T1全隊取得「ACE」，再拿下巴龍，在經濟上超越T1。突然陷下風的T1在32分鐘的大會戰中打出決定性的一換四，犧牲Faker但擊殺了Kiin、 Chovy、Peyz及Lehends。T1馬上乘勝攻入高地，對方的Canyon獨力難支。在33分鐘多，T1攻下主堡，取得局數3：1的勝利，晉身決賽。T1連續3年打入決賽，前年落敗得亞軍，去年封王。

【Gen.G取得「ACE」一度逆轉形勢】

【決定第四局勝負的中路會戰】

T1的Faker將會個人第7次參加世界賽決賽，他在2013、2015、2016及2023年贏得冠軍。T1的決賽對手是中國隊伍BLG，決賽會在香港時間12月2日（周六）晚上10時舉行。據TVB的節目表，81翡翠台會在周六晚直播2024英雄聯盟全球總決賽。

世界賽決賽將會由BLG（上）對T1（下）。（x）

BLG在上周六的另一場四強以局數3：0輕取另一支LPL隊伍WBG。BLG全由中國選手組成，上次有全華班的隊伍打入世界賽決賽已經是2013年。BLG擁有「左手」knight（卓定）打中路，而上路的Bin（陳澤彬）也有很強的實力。根據外國博彩公司的賠率，普遍看高T1一線。

T1連續3年入決賽。（x）

此外，LoL Esports在社交網站發布一段Faker身後視覺的比賽影片，在11秒片段中見到Faker手按滑鼠，螢幕高速切換多個畫面，令人眼花繚亂。網民深深佩服Faker的實力，留言包括「他是那種同時間玩3場比賽都能夠玩得一樣好的人」、「他是如何做到的」、「Faker是現實版的閃電俠」、「一秒可以按滑鼠多少次」、「我對眼跟不上」。