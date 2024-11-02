LoL世界賽｜Faker手傷困擾曾抬不起右手　強大意志領T1爭第五冠

LoL英雄聯盟（League of Legends）世界賽S14周六晚（11月2日）晚舉行，由韓國戰隊T1與BLG爭冠，包括TVB及多個網上頻道都會直播這場電競大戰。

賽事焦點不免落在T1靈魂人物Faker（李相赫）身上，若然再奪一冠，他就會將自己保持的世界賽奪冠紀錄擴至5次。

然而，Faker已28歲，以LoL選手來說已是暮年，由去年奪冠之前、到今次力爭衛冕，他曾面對極大難關，最後仍憑着堅韌的意志克服，才迎來爭奪第五冠的希望。



Faker李相赫，T1中路選手。（Flickr/lolesports）

人稱「大魔王」的Faker（李相赫）是最知名的LoL選手，也是最為人熟悉的電競選手，生涯錦標數目、成就遠勝所有其他選手，也是第一位入選《英雄聯盟》名人堂的選手。Faker由2013年、17歲出道即巔峰，到現在28歲，已踏入生涯暮年。

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《英雄聯盟》選手生涯短促，28歲已相當高齡，Faker雖然仍是世界頂級中路選手、今個世界賽仍舊有驚人操作，但十多年來，日復日訓練十多小時、加上高強度比賽帶來的勞損極大，傷患無可避免。

Faker由去年6月的LCK（韓國聯賽）夏季例行賽開始，右手受傷患困擾，後證實患上「腕管綜合症」（Carpal tunnel syndrome），即腕管內肌腱表面的滑膜腫脹發大，令正中神經受壓，引起手部痺痛，特別是大拇指、食指、中指、半邊無名指會麻痺和刺痛，晚上睡覺會痺醒或痛醒，令手部活動不靈活，難以握持物件，對於講求精細操作的電競選手來說，無疑是沉重打擊。

紅牛拍攝的紀錄片中，Faker右手無法抬起，孭起背囊時要以左手幫助將孭帶穿過右手。（Youtube截圖）

在紅牛早前推出的T1 2023賽季紀錄片中，Faker透露當時比賽後的不適愈趨嚴重：「一開始手指的麻痺感會在賽後持續幾分鐘，一段時間後，變成持續一整天。」當時傳媒報道，他曾經整條右臂都無法抬起，紀錄片中就記錄了他無法正常孭起背囊的一幕。他到情況嚴重時才向戰隊坦承傷勢，終需休戰一個月之久，期間由二隊選手Poby頂替，戰隊成績隨之跌落谷底。

Faker在2023年復出後，領軍打入世界賽、並在世界賽打出許多名場面，最終T1相隔7年再奪世界賽冠軍。

2023年世界賽4強，Faker以阿祈爾「推死」Ruler法洛士、造就勝果的一刻，成為名場面。（比賽截圖）

Faker在持續訓練和比賽之下，傷患難以根治，他的表現在今年春季賽仍算出色，惟到5月的季中邀請賽開始、到夏季賽季結束為止，Faker表現起伏不定，除了未能好好適應AD中路版本，就連一向擅長的英雄如阿祈爾，操作上都出現許多失誤。

T1今年屢遭DDoS網絡攻擊，一度長時間無法正常練習，但Faker要面對的問題遠不止此，他在6月被媒體問起時，坦承傷患仍在，但僅說「這是我自己要處理的事情」，拒絕多談；「Faker是否應該退役」的話題，每隔幾天便會浮現。

Faker在紀錄片中透露，自己改變了設備和姿勢。（Youtube截圖）

T1在10月初推出的紀錄片中，Faker終於講述當時情況：「有些人也許已知道了，我做出了一些改變，換了滑鼠、滑鼠墊、連姿勢也調整了，那時候，正是我的表現開始下滑的時間。由當時開始，我就決定好好地集中在準備世界賽之上。本來已預計這會影響到我的表現，而我夏季的表現在水準以下，這也可能是原因。」

網民找來影片對比，發現他以往握滑鼠的右手，是以手腕懸空的姿勢操作，現在手腕則會放到椅子扶手及桌上支撐。

Faker今屆世界賽4強以賽勒斯「絲血」強行逼退Chovy的阿璃：

Faker原本的習慣動作已伴隨他整個生涯，要改掉超過十年的肌肉記憶，重新適應姿勢和裝備，無疑非常困難。其實以Faker的地位、成就和財富，完全可以就此退役，但Faker能達到如此高度，除了天份，更因十年如一的決心、和對遊戲的態度，為了延續生涯、繼續在最高水平與隊友爭逐榮譽，仍願意改變。

花了幾個月適應調整，來到世界賽，Faker的操作已回復水準——特別是4強時，無論是賽勒斯或是阿卡莉，都重現「大魔王」風範，無論今屆能否達成連冠，他的態度也告訴所有人：何為傳奇。