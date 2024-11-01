「香港人」奧蘇利雲率先被永利招攬　宣傳澳門多元旅遊形象

當入境處宣布桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）已通過優才計劃獲批為香港居民的同一日，「火箭」身在澳門，出席桌球大師邀請賽的新聞發布會。澳門桌球大師邀請賽將於12月25日至28日在永利皇宮宴會廳舉行，9位世界頂尖的球手參賽，包括奧蘇、丁俊暉及傅家俊。



奧蘇在10月31日出席澳門桌球大師邀請賽的記者會，擔任「永利品牌大使」。（由公關提供）

奧蘇利雲12月底參加澳門邀請賽

48歲的奧蘇表示，繼續為全球推廣及普及桌球運動出一分力，並期待年底在澳門與各精英球手砌搓球技，打出精彩賽事，與廣大球迷共度佳節。

澳門桌球大師邀請賽將於12月25日至28日在永利皇宮宴會廳舉行，邀請了9位世界頂尖國際職業球手參加，包括奧蘇利雲、丁俊暉、傅家俊、特林普（Judd Trump）、利蘇斯基（Jack Lisowski）、冰咸（Stuart Bingham）、鍾斯（Jak Jones）、威爾遜（Kyren Wilson）及斯佳輝。賽制方面，各位參賽球手將與奧蘇進行挑戰賽，「火箭」將分別以表演賽形式（單場7局搶4勝）對戰多位世界頂級球手。

奧蘇在10月31日出席澳門桌球大師邀請賽的記者會，擔任「永利品牌大使」。（由公關提供）

奧蘇利雲擔任品牌大使宣傳澳門

永利亦宣布奧蘇擔任「永利品牌大使」，一同推廣及提升桌球運動普及化、加強宣傳澳門的多元旅遊形象，以此吸引更多國際旅客來到澳門，進一步提升澳門的國際知名度。

奧蘇表示申請香港居民資格，是為了更方便在亞洲工作及比賽。考慮到目前桌球比賽的分佈，相信奧蘇一年有幾個月在英國，有幾個月在港、澳及內地，亦有部分日子到中東作賽。

由於在亞洲、中國多比賽，奧蘇認為都需要在這裏設一個家，好好地生活。他還表示得到香港身份證，可以令他逗留更長的時間。

奧蘇在10月31日出席澳門桌球大師邀請賽的記者會，擔任「永利品牌大使」。（由公關提供）

獲批優才計劃的申請者，一般首次入境可獲准在港逗留36個月而不受其他逗留條件限制。若果是持英國護照的英國公民，旅遊香港特區獲免簽證惟逗留不得超過180日。

如果香港人不想「過大海」看奧蘇，他最早的香港比賽暫時是明年3月在啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽。