奧蘇利雲：香港身份證更方便生活出行　近年中國桌球比賽獎金豐厚

桌球天王「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優計劃獲批，已經成為香港居民。奧蘇利雲認為香港有好的稅制、美食及文化，之前在香港逗留過一段時間，經歷了很多美好時光，認識不少朋友，十分享受。

48歲的奧蘇利雲移居香港，估計亦與愈來愈多高獎金的桌球比賽在中國舉行有關。在今個球季，冠軍獎金最高的10項比賽中，有一半在中國舉行，包括明年3月在啟德體育園的世界格蘭披治桌球大獎賽。奧蘇表示擁有香港身份證，令他出入港澳及內地更方便。



奧蘇早前在社交網站分享訪華的照片。（Instagram）

奧蘇利雲做香港居民｜打波重視獎金

奧蘇利雲打波向來重視獎金，多次抱怨英國的傳統桌球賽事獎金低，更試過在威爾斯公開賽中嫌147獎金低而故意只打146度完賽。相比而言，他多次讚賞中國的桌球氣氛好，又欣賞中國文化及中國菜。桌球在中國受歡迎，擁有大量球迷，商業發展較好，所以中國的桌球比賽往往更出得起錢，可以開出金額較高的獎金。

在22/23球季，內地仍受疫情困擾，冠軍獎金前10名的桌球賽事有8場是英國舉行的，餘下的是泰國的6個紅球世錦賽及香港大師賽。在23/24球季，冠軍獎金最高的10場桌球比賽中，有6場在英國、3場在中國及1場在沙特阿拉伯。

奧蘇。（新華社/資料圖片）

奧蘇利雲做香港居民｜頻頻參加中國桌球比賽

今個球季，暫時已知獎金的比賽中，冠軍獎金最高的10場桌球比賽中入面，有5場在中國、4場在英國及1場在沙特。上海公開賽冠軍有21萬鎊獎金，西安大獎賽冠軍有17.7萬鎊，在南京舉行的國際錦標賽有17.5萬鎊，而武漢公開賽亦有14萬鎊。明年3月在香港啟德體育園的世界格蘭披治桌球大獎賽，冠軍獎金有18萬鎊。

奧蘇今季積極參與中國的高獎金賽事，在上海大師賽及西安大獎賽都打入準決賽，接下來會打國際錦標賽的外圍賽。

奧蘇早前在社交網站分享訪華的照片。（Instagram）

正式比賽以外，中國亦出得起戲金辦表演賽，例如近兩年有在澳門舉行的世界球王與超新星桌球表演賽、澳門桌球大師邀請賽，以及在香港舉行的國際桌球明星挑戰賽。

奧蘇早前來港參加國際桌球明星挑戰賽。

隨中國的高獎金桌球賽事及表演賽愈來愈多，若以香港為基地，並擁有香港身份證，更方便奧蘇在內地及港澳工作。中東地區的比賽亦有高獎金，最吸引球手的是冠軍獎金高達50萬鎊的沙特大師賽，而香港到利雅得約7至8小時航程，跟倫敦往利雅得的時間相若。

不過，因為最具歷史地位的桌球賽仍在英國舉行，例如英國錦標賽、世錦賽、大師賽，所以估計奧蘇不會大部分時間留在香港。

奧蘇早前在社交網站分享之前訪華的照片。（Instagram）

奧蘇利雲做香港居民｜現身澳門：身份證令我逗留更長時間

今日在澳門出席澳門桌球大師邀請賽發布會的奧蘇表示，近年很多時要在亞洲及中國工作，香港身份證可以令他更方便到訪港澳及內地。他說：「擁有香港身份證可以令我生活及出行更方便。」

奧蘇還表示：「我來這裏因為有很多比賽、展覽、工作。就算沒有比賽，身份證可以令我逗留更長時間。」