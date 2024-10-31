奧蘇利雲獲批來香港　桌總暫無合作計劃：未來大把機會｜優才計劃

英國桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）早前透過優才計劃，獲批來港成為香港居民。中國香港桌球總會主席羅永聰表示，早有聽聞奧蘇移居香港的消息，認為「火箭」短期內不會長留香港。



奧蘇利雲。（資料圖片／楊宇翹攝）

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桌總主席羅永聰就奧蘇移居香港一事回應《01體育》，坦言早在消息正式公布前已有聽聞，他亦曾與奧蘇聯絡，羅認為「火箭」短時間不會長期留港，「奧蘇雖然可以自由出入香港，但現時不是永久居民，加上他仍然活躍球壇，理應不會有太多時間留港，或許當他淡出或退役後，屆時應有更多時間留在香港。」

奧蘇利雲是世界桌球的代表人物，羅永聰當然希望憑「火箭」的影響力，推動香港桌球運動，亦希望他有機會入體院，與一眾香港球手交流，前題是桌球可以留在體院精英項目，現時亦未有與奧蘇的任何計劃，並強調未來「大把機會」與對方合作。

香港桌球總會主席羅永聰。（趙子晉攝）

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由世界桌球巡迴賽（WST）舉行的世界桌球大獎賽，明年3月將在啟德體育園上演，屆時奧蘇會否首度「主場」出戰。羅永聰未有透露太多，只表示若奧蘇留在世界前32名的話，他將獲邀來港參賽。