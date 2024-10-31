奧蘇利雲獲批居香港　吳安儀感興奮：希望體院一齊練波｜優才計劃

英國桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）今日（31日）投下震撼彈，早前申請優才計劃獲批，來港成為香港居民。視奧蘇利雲為偶像的香港「四眼Cue后」吳安儀當然感興奮，更希望有機會在體院與奧蘇練波。



吳安儀曾在奧蘇利雲於紅館交手，對偶像移居香港感興奮。（資料圖片／李澤彤攝）

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優才計劃再添名人，奧蘇利雲透過計劃來港，「火箭」更大讚香港：「如果你想有理想生活，就要來香港。」奧蘇過往曾經表示願意在香港長住，看來未來將有機會。

視奧蘇利雲為偶像的香港「四眼Cue后」吳安儀，對奧蘇移居香港當然興奮，安儀更有一個心願，「希望在體院練波時看到他（奧蘇利雲），甚至與他一齊練波就好了」。

吳安儀也認為，奧蘇來港對香港桌球有利，「Ronnie選擇在香港定居，對香港桌球必定是好事，幫助推廣桌球外，證明桌球在香港的吸引力，亦是對香港桌球的肯定，希望奧蘇的出現令更多港人留意桌球，同時幫助桌球項目留在A級精英項目。」