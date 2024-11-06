香港山徑日2024改期至11.10舉行　免費參與自然步道集章挑戰

香港山徑日2024「入山隨俗 - 山日會」原定在10月26日至27日舉行，因天氣問題改期至11月10日星期日，地點依舊是馬鞍山的鞍山探索館。在山徑日，會有山徑維修工具DIY體驗，認識石頭運輸手袋及石籃編織。當日還有4場講座，由不同的山徑旅人分享，其中《香港古道行樂》作者郭志標會介紹馬鞍山的古道及礦場。



與維修山徑相關的模型。（資料圖片/顏銘輝攝）

香港山徑日2024「入山隨俗山日會」

活動日期：2024年11月10日（星期日）

活動地點：鞍山探索館（馬鞍山村）

費用：全免

香港山徑日2024活動流程：

10:30-11:15 「山日會」啟動禮

11:30-17:00 手作步道及無痕山林山展

11:30-17:00 自然步道集章挑戰

12:00-16:30 山徑維修工具DIY體驗

香港山徑日2024 - 自然步道集章挑戰（體驗團）報名表

香港山徑日2024在鞍山探索館上舉行。（資料圖片/顏銘輝攝）

山徑旅人分享會主題

11:30-12:30 鞍山古道礦場滄桑

講者：《香港古道行樂》作者 郭志標先生

13:00-14:00 與自然共存的生態攝影

講者：嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館 生物科主任 黃志俊先生

14:15-14:45 細說礦村 - 那些被遺忘的小故事

講者：鞍山探索館館長 Ric

15:00-15:45 「自己山徑自己修」義工培訓招生簡介

講者：綠惜地球

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