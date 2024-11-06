香港山徑日2024改期至11.10舉行　免費參與自然步道集章挑戰

撰文：顏銘輝
出版：更新：

香港山徑日2024「入山隨俗 - 山日會」原定在10月26日至27日舉行，因天氣問題改期至11月10日星期日，地點依舊是馬鞍山的鞍山探索館。在山徑日，會有山徑維修工具DIY體驗，認識石頭運輸手袋及石籃編織。當日還有4場講座，由不同的山徑旅人分享，其中《香港古道行樂》作者郭志標會介紹馬鞍山的古道及礦場。

與維修山徑相關的模型。（資料圖片/顏銘輝攝）

香港山徑日2024「入山隨俗山日會」

活動日期：2024年11月10日（星期日）

活動地點：鞍山探索館（馬鞍山村）

費用：全免

香港山徑日2024活動流程：

10:30-11:15　「山日會」啟動禮

11:30-17:00　手作步道及無痕山林山展

11:30-17:00　自然步道集章挑戰

12:00-16:30　山徑維修工具DIY體驗

香港山徑日2024 - 自然步道集章挑戰（體驗團）報名表

香港山徑日2024在鞍山探索館上舉行。（資料圖片/顏銘輝攝）

山徑旅人分享會主題

11:30-12:30　鞍山古道礦場滄桑

講者：《香港古道行樂》作者 郭志標先生

13:00-14:00　與自然共存的生態攝影

講者：嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館 生物科主任 黃志俊先生

14:15-14:45　細說礦村 - 那些被遺忘的小故事

講者：鞍山探索館館長 Ric

15:00-15:45　「自己山徑自己修」義工培訓招生簡介

講者：綠惜地球

香港山徑日 2024 - 入山隨俗山日會 - 山徑旅人分享會 報名表

龍脊行山｜靚景易行必行路線登打爛埕頂山　巧遇滑翔傘起飛全過程重陽節登高推介｜零樓級也可上高山　精選12條全馬路行山路線香港山藝課程改革獲國際機構認證　盼帶領行山露營訓練走向專業化西貢行山｜天后廟起步漫行至白馬咀、麻南笏　賞海景感受陣陣海風大埔行山｜大美督漫遊八仙嶺自然教育徑　途經春風亭落新娘潭路
行山
行山遠足