歐霸｜曼聯相隔380日歐戰再贏波　迪亞路梅開二度主場挫PAOK

上年10月的歐聯分組賽，主場一球小勝哥本哈根，是曼聯對上一次在歐洲賽贏波，想不到下場勝仗要等足一年。憑迪亞路查奧爾（Amad Diallo）下半場梅開二度，紅魔鬼在今季歐霸終響勝鼓，主場兩球淨勝PAOK。



曼聯早前辭退坦赫格，新帥阿莫林（Ruben Amorim）即將上任，兩名主帥之間的空白期由名宿雲尼斯達萊暫接帥印。雖然在曼聯的前路未明，這名紅魔傳奇前鋒領軍先後在聯賽盃大破李斯特城，再在英超賽和車路士，今仗率軍在奧脫福主場鬥今季歐霸未嘗一勝的PAOK。

上半場兩軍互無紀錄，直至下半場初段，隊長般奴費南迪斯傳中，迪亞路遠柱接應，頂出一記拋物線頭槌，剛好收死PAOK的門將，50分鐘打破悶局。這名22歲的曼聯翼鋒，後段在右路勤力逼搶，他的努力得來回報，在對方守將取得腳下球，然後再強行突破，從右路推入大位，左腳射遠柱建功，77分鐘梅開二度，同時鎖定兩球勝局，曼聯在今季歐霸終於贏波，是相隔380日後的歐戰首勝。

（路透社）